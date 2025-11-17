梁云菲輕生獲救報平安 「或許我的人生還有使命」
【緯來新聞網】「國光女神」梁云菲日前才自爆前額葉失能，近3個月時間只能躺在床上像個廢人，感受不到什麼情緒，包括社交也感到很負擔。今（17日）她在社群透露自己正在住院觀察中，也坦承自己是輕生未遂，「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」
梁云菲傳出輕生獲救。（圖／翻攝自梁云菲IG）
17日一早她在IG發文表示自己輕生未遂，正在醫院接受觀察，目前正在醫院接受觀察。她透過社群報平安，並感謝朋友救回一條命，「本人現在安全中，性命無大礙。」她也呼籲外界，身心疾病患者其實相當辛苦，「身心疾病患者，真的很辛苦。請世界多給一些愛與關心、耐心。」並呼籲跟她一樣的患者，「如果覺得撐不住，不要一個人承擔，一定要尋求身心科或懂得傾聽的人。」
她過去就曾坦言深受憂鬱症跟創傷症候群所苦，就連簡單的日常社交、回覆訊息都感到疲憊，就醫後發現自己有前額葉失能症狀，處於鬱期好一陣子，「憂鬱不是一定要想不開或表現負面，有時候空轉，感覺靈魂被抽空，或是感受不到情緒，這也是憂鬱的一種表現。」
梁云菲在社群報平安，表示目前生命無大礙，並呼籲身心患者一定要尋求協助。（圖／翻攝自梁云菲IG）
《緯來新聞網》提醒您：
珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980
