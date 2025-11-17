梁云菲輕生獲救！昔14歲翹家遭3男伸狼爪 不堪往事惹心疼
「國光女神」梁云菲證實輕生未遂獲救，目前人在醫院觀察中，性命暫無大礙，至於為何會做出傻事？她則沒有多做解釋，其實，梁云菲過去曾多次陷入人生低谷，她曾在節目上坦承被多名男子性侵，身心靈為此飽受折磨，遭遇令人不忍。
梁云菲曾在節目《單身行不行》分享不堪往事，她透露當年逃家在外流浪時，遇到一名小混混主動示好，要跟她當朋友，某天晚上便邀約梁云菲跟友人聚會，在場的三名男子在過程中，持續的對她灌酒，不過她當時不覺得有異狀，沒想到喝醉遭三名男子輪流性侵，其中一名男子的老婆，從頭到尾冷眼旁觀，結束後，則是把梁云菲丟在路邊就離去。
梁云菲回想起當下的慘況，不僅沒有穿鞋，當時還下著雨，被主持人問及是否有報警處理，她無奈表示：「那時候根本不敢報警，我是失蹤人口，我怎麼報警，所以那時候的痛跟委屈，我只能一個人吞，就我爸媽也不知道這件事情」，由於當時她才13、14歲，僅是國中生的年紀，震驚所有來賓。
梁云菲（Nana）17日證實輕生未遂獲救前，曾透露就醫時被診斷出罹患「非典型憂鬱症：鬱期」，加上前額葉活化程度偏低，導致精神能量容易耗盡，已經嚴重影響日常生活，讓許多粉絲相當心疼不捨。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7
婦女救援基金會 02-2555-8595
勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
