梁云菲輕生獲救「記憶模糊」 慚愧認不敢見朋友：沒控制好自己

娛樂中心／綜合報導

梁云菲擁有火辣身材，過去是從《國光幫幫忙》國光女神選拔出道，個性直爽受到觀眾喜愛。近年，她將事業重心投入藝術創作，不時就會跟粉絲分享作品，沒想到日前驚傳她輕生獲救，今（21日）梁云菲在於社群中抒發心聲，坦承對當下記憶是模糊的。

梁云菲日前驚爆輕生未遂，所幸朋友及時發現將她送醫，如今梁云菲也平安出院，今（21日）表示自己看似活得灑脫，不過她心中一直認為「這世界對我來說沒什麼好失去」，尤其對「家」沒有概念，就連所謂的歸屬感都不在她的字典中。

梁云菲表示這些年透過醫療幫助、繪畫等方式，不斷嘗試想要治癒自己，但仍險些發生憾事，讓她對此感到慚愧，提到直到現在依舊不敢見朋友，吐心聲表示：「沒把自己控制好」，至於天獲救記憶，梁云菲透露「蠻多記憶識模糊的」，事後才得知自己被救護車送往急診室待快2小時，而她也感謝大家對她的關心。

梁云菲坦言至今仍不敢見朋友。（圖／翻攝自梁云菲IG）

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

