梁云菲輕生送醫獲救 9字親報平安

「國光女神」梁云菲輕生未遂獲救。（圖／中天綜合台提供）

前「國光女神」梁云菲（Nana）透露罹患「非典型憂鬱症：鬱期」，導致精神能量容易耗盡，嚴重影響日常生活。她昨(15日)晚在社群PO出躺在擔架上被送往醫院的影片，不過未詳細說明始末，稍早，她坦承是因為輕生送醫，獲救後仍在醫院觀察中，但已經暫無大礙。今梁云菲本人做出回應：「現在好多了，謝謝關心。」

今梁云菲在社群曬出坐在輪椅上的照片，雙手微微張開，表示目前情況已趨穩定，生命無大礙，仍在醫院接受觀察。原本不願公開住院原因的她，也決定坦承：「是因為輕生送醫。」她表示自己能被救回，也許象徵著「人生還有尚未完成的使命」，並感謝在最危急時刻伸出援手的朋友：「真的很謝謝幫助我、把我拉回來的每一個人。」

她感性表示，這段時間身心狀態持續波動，疾病無形卻無比沈重，「身心疾病患者真的很辛苦，請世界多給一點愛與關心、耐心。」話語真摯，引起許多粉絲心疼。

事實上，梁云菲昨晚在限時動態中已曝光送醫過程，只見她躺在擔架上由兩名醫護人員架著前往電梯，臉色蒼白、全身乏力。影片末段，她也分享一張坐在病床上、身上插滿管線卻努力吃東西的照片，透露狀態逐漸恢復，希望大眾不用太擔心：「大家就別多問了，我需要一些隱私，目前平安，謝謝大家。」

她的貼文發布後，許多圈內好友及粉絲紛紛湧入留言替她加油打氣，希望她能好好休養、慢慢找回力量。梁云菲也強調，未來會持續接受治療與調整，盼望自己能早日康復再與大家見面。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

