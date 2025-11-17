梁云菲重鬱症輕生未遂！昔「戶頭只剩5千元」賣名牌包求生

娛樂中心／綜合報導

「國光女神」梁云菲輕生獲救，目前住院觀察中，今（17）日透過社群平台報平安，感嘆「或許還活著，是我的人生還有使命吧」。事實上，她罹患憂鬱症多年，近年幾乎淡出演藝圈，今年6月更坦承戶頭存款只剩5千元，甚至寧願賣掉名牌包，也不願放棄創作夢想，生活過得相當辛苦。

梁云菲證實輕生獲救。（圖／翻攝自梁云菲IG）

梁云菲坦言自己不擅長存錢，當時正值轉職期，連續2天都靠泡麵果腹，不過「我從來沒有感覺這麼富有過，富有勇氣、富有選擇的自由、富有為了夢想堅持到底的決心」。她表示「有多少花多少」是她心目中最具性價比的活法，「如果明天就死了，至少今天我把錢花在了最想花的地方。」

梁云菲今年6月分享近況。（圖／翻攝自梁云菲IG）

豈料看似充滿目標的她，依舊難逃憂鬱症侵蝕，本月14日坦承自己「前額葉失能」，數值落在重度憂鬱症區間，近3個月幾乎處在「空轉」狀態，「每天就是躺在床上，甚麼都做不了，除了進食，其他時間像是個廢人。」如今輕生未遂，她呼籲外界給予身心疾病患者多一些愛與關心、耐心，也讓心理健康議題再次受到重視。

