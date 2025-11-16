梁云菲「前額葉失能」曝病況 嘆躺床3個月：什麼都做不了

女星梁云菲過去參與節目《國光幫幫忙》出道，憑藉亮麗外型與火辣身材被稱為「國光女神」。14日她發文透露近來被醫師診斷為「非典型憂鬱症鬱期」，且前額葉活化程度偏低，感嘆已將近3個月每天大半時間，除了進食外都只能躺在床上「像個廢人」，即使是社交、回覆廠商訊息、處理簡單工作都覺得相當吃力，讓她驚覺情況嚴重，「沒想到竟然是前額葉失能」。

梁云菲擁有亮麗外型。（圖／翻攝自梁云菲臉書）

梁云菲強調自己近期沒有遭遇到特別難過的事情，但就是感受不到情緒，偶爾出門與朋友見面時，雖然看起來正常也能微笑，但沒多久就覺得能量被完全耗盡。

梁云菲14日發文。（圖／翻攝自梁云菲IG）

在醫師建議下，梁云菲接受NIRS近紅外線腦血流檢測，大部分人的前額葉整體活化量落在20至35，而她是14.8，落在重鬱症的中等區間，這讓原以為有病識感的她，直呼「可能有時候只是懶或體力不好容易累，沒想到竟然是前額葉失能，還好幾個月了。」

梁云菲坦言如果沒有檢測，真的不知道原來處於鬱期好一陣子，「憂鬱不是一定要想不開或表現負面，有時候空轉，感覺靈魂被抽空，或是感受不到情緒，這也是憂鬱的一種表現。」同時以自己的經驗，呼籲正經歷類似的狀態的人，「你的感覺是真的，而你的大腦也值得被好好安放。用正確的眼光看待自己，才不會用錯誤的方式評判自己」。

《中天關心您| 請珍惜生命，再給自己一次機會》

生命線：1995

張老師專線：1980

24小時安心專線：1925

