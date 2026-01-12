梁以辰被指定恐怖任務 宋偉恩爽笑：位置可以讓給吳念軒遞補

實境節目《百分之一相對論》主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，11日播出第二集，播出前主持人們和主創特別開了直播，擔任NPC的鍾瑶提到，大逃殺追逐片段相當真實，大讚劇組用心程度媲美電影規格，「這是第一次需要邊演戲邊跟探員們互動，我好擔心現場突發狀況無法控制，真的相當不容易！」導演郭方儒也笑說：「整集就是滿滿的經費在燃燒！」

鍾瑶擔任NPC。（圖／映底子）

膽小的探員梁以辰更是在第二集被指派執行NPC小齊（洪君昊飾）要求的個人任務，她邊叫邊進到很黑的房內，出發前宋偉恩笑喊：「如果妳不見的話，位置就讓小宇（吳念軒）遞補囉」，讓梁以辰緊張到快出哭出來大喊：「不要，我會怕啦！」她在執行任務時，不斷發出尖叫聲，在底下破解謎題的其他探員卻一點都不關心，甚至連頭都沒有抬一下，視覺對比下來相當有趣。她坦言一開始真的很生氣也很抗拒，「因為我真的很討厭那種感覺，還好後來他們沒有真的安排恐怖的橋段嚇我。」

梁以辰獨自完成任務。（圖／映底子）

還有一段探員們無意間打開了不該打開的門，瞬間畫風一變，讓現場無預警瞬間成了「萬人大逃殺」上百位看似被控制的長老們猶如沒吃過人肉的嗜血喪屍們追著探員們狂奔，回想起驚險的過程，陳漢典表示，「大家都瘋了！」

導演郭方儒也在直播說明：「這段我們安排了很久，也動員了非常多演員，想要營造出一種大逃殺的感覺，很開心我們最後成功了，但也是也花了非常多的經費。」讓探員們大讚節目相當用心。導演也表示後面的單元會越來越精彩，尤其第三集會有更多戲劇的內容，請大家一定要準時鎖定。