梁佑南「膝蓋出狀況」 劇組冥冥之中安排鬆一口氣

八點檔《豆腐媽媽》劇情線持續延燒，新角色登場再度為故事注入變數。梁佑南近日低調現身劇組，成為劇中令人意外的關鍵人物。她坦言，當初接到演出邀請時其實沒有多想，甚至對角色分量與走向一無所知，「但到了這個階段，能做的就是把眼前的角色演好，其他就順其自然。」

梁佑南。（圖／民視）

隨著造型定調，梁佑南才慢慢拼湊出角色輪廓，角色背景看似顯赫，既是地方議長的妹妹、也是縣長的女兒，乍聽之下像是標準豪門配置，但導演卻給了截然不同的方向，這是一位刻意不張揚、存在感內斂的有錢人。她原本準備的華麗服裝因此全數退場，最終以運動風造型、球鞋上陣，徹底顛覆外界想像。

這樣的設定反而讓梁佑南鬆了一口氣，她笑說自己的膝蓋狀況早已不適合長時間踩著高跟鞋奔波片場，現在能自在行動，演起來也更加貼近角色狀態，「反而覺得這個安排剛剛好。」

首次進組，梁佑南對片場氣氛留下深刻印象。她分享，與蘇晏霈初次碰面，對方貼心遞上一杯燕麥拿鐵，讓她瞬間感受到劇組的溫度；而藍葦華也主動寒暄，讓人完全沒有距離感。加上與導演過去已有合作基礎，對方一句「放輕鬆演就好」，讓她很快進入狀態。

梁佑南和蘇晏霈。（圖／民視）

她形容這次詮釋的角色，表面愛聊八卦、話多直率，骨子裡卻藏著對感情的失落與柔軟。尤其在面對同樣經歷情感挫敗的人時，角色會慢慢卸下防備，流露出真心，這樣的反差正是她最著迷的地方。

此外，《豆腐媽媽》在整體妝容上選擇貼近生活的路線，幾乎不強調修飾感，讓梁佑南一開始相當不習慣。她坦言，鏡頭前只簡單修飾氣色，對演員來說是一種考驗，但也因此更能回歸表演本身，讓情緒成為畫面的核心。

梁佑南也藉角色有感而發表示，真正的光芒從來不是外在條件，而是一個人內心是否踏實、是否活得有力量。她認為，這次演出的角色正象徵著一種選擇──即使在感情裡未曾被善待，仍能把傷轉化成前進的動力，在工作與人生中找到屬於自己的位置。

