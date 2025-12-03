梁佑南入戲太深自稱媽祖堅持吃素 老公竟回嘴：我是佛祖

宗教奇幻心靈電影《農曆三月二十三》以媽祖為核心，深入闡述道教中因果輪迴與善惡有報的教義。該片集結楊子儀、吳政勳、邱凱偉、方琦、梁佑南、陳明真等實力派演員。近日，飾演「大媽」的演員梁佑南透露劇組「吃素潛規則」，戲拍完之後她仍保持吃素，還認真跟老公說：「我是媽祖。」讓老公笑回：「我是佛祖！」夫妻互動相當有趣。

電影《農曆三月二十三》以媽祖為核心，深入闡述了道教中關於因果輪迴與善惡有報的教義。左起楊子儀、陳明真、梁佑南、邱凱偉。（圖／北投映像電影 提供）

梁佑南分享，這個角色是在北港街上做生意的人,平日會照顧鄉親,也會服務來訪的朋友,盡力幫助找她幫忙的人。梁佑南認為，這部片的劇本非常吸引人，打破了過去大眾對宗教信仰或神明相關電影的既有認知。她表示這部戲很貼近生活，讓她體會到「佛法」其實隱藏在心裡，在生活的小細節中就可以看到。而參與這部電影更讓她學習到媽祖的精神，就是要散播「善念」，對很多事情不要「執著」，懂得「放下」生活就會變得更加自在。

談到拍攝幕後，梁佑南分享了一段有趣的「吃素潛規則」經歷。她透露，劇組雖然沒有任何明文規定要求吃素，但演員們收到了「演神明的人要吃素」的訊息，在劇組報到後大家自然而然就開始了。梁佑南和楊子儀、陳明真、方琦等幾位演員自然地就吃起了全素，甚至連有蛋黃的糕點都不敢吃。她們認為這是一種「潛規則」，為了把戲演好必須做到。她感覺吃素讓身體比平時輕盈，肩膀上的壓力也減輕了，情緒也比較穩定。

梁佑南分享了一段有趣的「吃素潛規則」經歷。（圖／北投映像電影 提供）

梁佑南還分享了一段與老公的趣事，有天她回到台北家中時，雖然家裡會煮葷食，她仍保持著吃素，因此請老公幫忙清洗肉類殘渣，結果老公開玩笑說：「這吃掉就吃掉，一人一塊剛剛好啊！」梁佑南很認真地告訴老公：「不要跟我開玩笑，我是媽祖。」在那個當下兩人對峙了約十秒鐘，沒想到老公笑出來回嘴：「我是佛祖！」夫妻互動相當有趣。

談及令她印象深刻的戲，她提到有一場戲開拍前很掙扎，那場戲的重點是告訴她，當懂得「放下」的時候，苦難就會過去。她與飾演三媽的陳明真有一場「為母則強」的精彩對手戲。當時男主角楊子儀飾演的「黑豬」遇到壞人，梁佑南、陳明真等人一同衝過去保護孩子，她們沒有動手但氣勢逼人，並透過眼神和心靈的溝通來制止歹徒。這場戲在夕陽餘暉的海邊拍攝，背景淒涼而景緻極美，讓她體會到媽祖就陪伴在身邊，溫暖人心。《農曆三月二十三》將於2026年5月上映。

梁佑南大讚劇本非常吸引人，打破了過去大眾對宗教信仰或神明相關電影的認知。（圖／北投映像電影 提供）

