梁佑南公開業界「潛規則」！連這個都不敢碰

【緯來新聞網】梁佑南在以媽祖為核心宗教奇幻心靈電影《農曆三月二十三》飾演「大媽」，分享一段有趣的「潛規則」經歷，透露劇組雖沒任何明文規定要求吃素，但演員們收到「演神明的人要吃素」的訊息，眾人自然而然就一同執行。

梁佑南吃素後變得輕盈。（圖／北投映像電影提供）

梁佑南表示被《農曆三月二十三》的劇本吸引，打破過去對宗教信仰或神明相關電影的既有認知，認為很貼近生活，並讓她體會到「佛法」其實隱藏在心裡。



談到拍攝幕後，梁佑和楊子儀、陳明真、方琦等幾位演員自然地就吃起了全素，甚至連有蛋黃的糕點都不敢吃，認為這是一種「潛規則」，為了把戲演好，必須做到。她感覺吃素讓身體比平時輕盈，肩膀上的壓力也減輕了，情緒也比較穩定。回到家中，雖然會煮葷食，她仍保持著吃素，會請老公幫忙清洗肉類殘渣。



提到有一場戲讓她在開拍前感到掙扎，她與飾演「三媽」的陳明真有一場「為母則強」的精彩對手戲。當時男主角「黑豬」（楊子儀飾演）遇到壞人，梁佑南、陳明真等人一同衝過去保護孩子，雖然沒有動手，但氣勢逼人、透過眼神和心靈溝通制止歹徒，讓她感覺媽祖就陪伴在身邊。



《農曆三月二十三》主要場景在雲林北港朝天宮地區，並計畫於2026年5月正式上映，屆時將結合民間88間宮廟進行造勢宣傳，推廣宗教文化。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

指粿粿「慣性說謊」 范姜彥豐反擊17分鐘影片轟：妳跟邱勝翊毀了這個家

白宇帆時裝劇被灌差評 新戲《繁城之下》拿下高分雪恥