梁佑南右眼裹紗布奔傅子純靈堂 淚曝他過世隔天顯靈：回最愛的攝影棚

梁佑南到傅子純靈堂弔唁。李政龍攝



傅子純6月7日因「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」猝逝，享年46歲，靈堂今（6╱10）開放親友弔唁，和他情同姐弟的梁佑南即使右眼因黃斑部皺褶開刀、還裹著紗布也要來悼念，她憶及2人相處點滴數度淚崩，還透露在他離世隔天竟從鏡子裡看到他走過去：「我馬上回頭叫『子純』！」他還對她比了加油手勢。

在傅子純過世隔天，梁佑南下午3點多在化妝間準備進棚錄影，她透露劇組貼心讓她戴著眼罩、墨鏡拍戲，「我真的不騙你，我坐在那邊對詞對完以後，我起身要走進棚的時候，我就從鏡子裡面看傅子純走過去，那時候我就覺得傅子純還是很想念大家、很想念攝影棚，化妝間是他最熟悉的地方，所以他會回去晃一晃給大家打氣加油」。

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梁佑南直言聽傅子純猝逝新聞時還以為誰在造謠、怎麼會開這種玩笑，「我跟公司確認這件事情後，我跟女兒2個人就大哭」。女兒還不斷提醒剛出院的她：「媽媽妳現在不能哭，妳的眼睛不能哭。」

只記得傅子純所有的好，梁佑南說他最大的缺點是「不喜歡麻煩人」，昨天看他5月12日錄的《哈！真相大白了》，「我覺得那個時候的子純讓我覺得精氣神都不好，但是他很厲害還是挑戰成功、得到最高階段的冠軍」。

而傅子純的離開，梁佑南覺得是給演藝圈朋友們一個最大的警惕，「就是我們一定要在乎身體所發出來的訊號，該健檢要健檢、該看醫生要看醫生，別再鐵齒。子純他曾經說過『啊就這樣啊！人有時候沒接戲、沒拍戲的時候就沒元氣』，可是並不是要拍戲的時候才要珍惜身體，而是時時刻刻都必須把自己處在最好的狀態下，我們才可以接下所有的工作」。

在梁佑南眼裡，傅子純是1個陽光男孩，「他有1次還虧我說『妳現在喜歡運動，是準備要去選辣媽媽』？我說對啊，要不然我什麼條件都沒有，最起碼要身材還OK吧！他就說『那妳要繼續運動』，子純是1個有在健身運動的人，所以他也很鼓勵大家去運動，運動也可以讓新陳代謝變好，讓身體的機能可以更好，我覺得注意健康是蠻重要的」。她也遙對傅子純說：「我會記得你跟我說的每1句話！」

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