梁佑南演媽祖曝神祕潛規則 海邊戲突有感應「神明就在身邊」

宗教電影《農曆三月二十三》，以媽祖為核心，闡述了道教中關於因果輪迴與善惡有報的教義。電影集結楊子儀、吳政勳、邱凱偉、方琦、梁佑南、陳明真等演員共同參與。近日，飾演「大媽」的梁佑南與製片人王重正分享了拍攝過程中的獨特經歷與電影理念。

製片人王重正表示，拍攝過程中使用了「宗教-閾限空間」的概念。導演也說，這種理論與電影的蒙太奇手法有著重要的關聯，目的是捕捉當時的氛圍和結構，使得剪接完成後，能夠充分展現濃厚的宗教氣息。

廣告 廣告

梁佑南在片中飾演「大媽」的角色，她表示這個角色是在北港街上做生意的人，平日會照顧客鄉親，也會服務來訪的朋友，盡力幫助找她幫忙的人。對她而言，劇本非常吸引人，打破了過去大眾對所謂宗教信仰或神明相關電影的既有認知。她認為這部戲很貼近生活，並讓她體會到「佛法」其實隱藏在我們心裡，在生活小細節中就可以看到。參與這部電影讓她學習到媽祖的精神，就是要散播「善念」，對很多事情不要「執著」，懂得「放下」，生活就會變得更加自在。

談到拍攝幕後，梁佑南分享了一段有趣的「吃素潛規則」經歷。劇組雖然沒有任何明文規定要求吃素，但演員們收到了「演神明的人要吃素」的訊息。在報到後大家都自然而然開始實行。梁佑南透露，她和楊子儀、陳明真、方琦等幾位演員自然地就吃起了全素，甚至連有蛋黃的糕點都不敢吃。她們認為這是一種「潛規則」，為了把戲演好，必須做到。她感覺吃素讓身體比平時輕盈，肩膀上的壓力也減輕了，情緒也比較穩定。

當她回到臺北家中時，雖然家裡會煮葷食，她仍保持著吃素。她請老公幫忙清洗肉類殘渣，結果老公開玩笑說：「這吃掉就吃掉，一人一塊剛剛好啊。」梁佑南很認真地告訴老公：「不要跟我開玩笑，我是媽祖。」在那個當下，兩人對峙了約十秒鐘，最後老公笑了出來回嘴：「我是佛祖！」

梁佑南分享了幾場令她印象深刻的戲。她與飾演三媽的陳明真有一場「爲母則強」的精彩對手戲，當時男主角「黑豬」（楊子儀飾演）遇到壞人，梁佑南、陳明真等人一同衝過去保護孩子。她們沒有動手，但氣勢逼人，並透過眼神和心靈的溝通來制止歹徒，讓對方走開。這場戲在夕陽餘暉的海邊拍攝，背景淒涼景緻極美，讓她體會到媽祖就陪伴在身邊，溫暖人心。

《農曆三月二十三》主要在雲林北港朝天宮周遭地區進行拍攝，計畫於2026年5月正式上映，屆時將結合民間八十八間宮廟進行造勢宣傳，推廣宗教文化。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導