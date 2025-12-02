梁佑南演神明神力加持 對老公說「我不能吃肉，我是媽祖」

《農曆三月二十三》以媽祖為故事核心，由楊子儀（左起）、陳明真、梁佑南、邱凱偉主演。（圖／北投映像電影提供）

由王重正擔任製片人的宗教奇幻心靈電影《農曆三月二十三》，以媽祖為核心，深入闡述了道教中關於因果輪迴與善惡有報的教義，集結了楊子儀、吳政勳、邱凱偉、方琦、梁佑南、陳明真等演員共同參與。近日，飾演「大媽」的梁佑南分享了一段有趣的「吃素潛規則」經歷：劇組雖然沒有規定要吃素，但大家自然而然就開始了，成為一種「潛規則」，而吃素後肩上壓力忽然減輕，拍戲過程中情緒也比較穩定，讓她覺得很神奇。

梁佑南表示，《農曆三月二十三》的劇本非常吸引人，打破了過去大眾對所謂宗教信仰或神明相關電影的既有認知。她認為這部戲很貼近生活，並讓她體會到「佛法」其實隱藏在我們心裡，一直隱隱約約在生活的小細節中就可以看到。她在劇中飾演「大媽」的角色。她表示這個角色是在北港街上做生意的人，平日會照顧客鄉親，也會服務來訪的朋友，盡力幫助找她幫忙的人。參與這部電影讓她學習到媽祖的精神，就是要散播「善念」，對很多事情不要「執著」，懂得「放下」，生活就會變得更加自在。

梁佑南演出《農曆三月二十三》，認為本片將打破過去大眾對宗教信仰或神明相關電影的認知。（圖／北投映像電影提供）

談到拍攝幕後，梁佑南也透露他們整個劇組都被「潛規則」了：劇組雖然沒有任何明文規定要求大家吃素，但演員們收到了「演神明的人要吃素」的訊息。在劇組報到後，大家很自然就開始吃起素來。梁佑南透露，她和楊子儀、陳明真、方琦等幾位演員還吃起全素，甚至連有蛋黃的糕點都不碰。她們認為這是一種「潛規則」，為了把戲演好，必須要求自己做到。她也感覺吃素讓身體比平時輕盈，肩膀上的壓力也減輕了，情緒也比較穩定。

當她回到臺北家中時，雖然家裡會煮葷食，她仍保持著吃素。她請老公幫忙清洗肉類殘渣，結果老公開玩笑說：「這吃掉就吃掉，一人一塊剛剛好啊！」梁佑南很認真地告訴老公：「不要跟我開玩笑，我是媽祖」。在那個當下，兩人對峙了約十秒鐘，她用堅定的眼神告訴老公她不可以吃。最終，她的老公笑了出來回嘴：「我是佛祖！」

梁佑南也分享了幾場令她印象深刻的戲。她提到有一場戲讓她在開拍前感到很掙扎，那場戲的重點是告訴她，「當你懂得『放下』，苦難就會過去」。她與飾演三媽的陳明真有一場「爲母則強」的精彩對手戲。當時男主角「黑豬」（楊子儀飾演）遇到壞人，梁佑南、陳明真等人一同衝過去保護孩子。她們沒有動手，但氣勢逼人，並透過眼神和心靈的溝通來制止歹徒，讓對方走開。這場戲在夕陽餘暉的海邊拍攝，背景淒涼而景緻極美，讓她深刻感到媽祖就陪伴在身邊，溫暖著每個人的心。

製片人王重正強調，這部電影完全是按照宗教所需的方式，力求呈現出不同凡響的作品。他透露，在拍攝過程中使用了「宗教-閾限空間」的概念。導演解釋，這種理論與電影的蒙太奇手法有著重要的關聯，目的是捕捉當時的氛圍和結構，使得剪接完成後，能夠充分展現濃厚的宗教氣息。《農曆三月二十三》主要在雲林北港朝天宮周遭地區進行拍攝，並計畫於2026年5月正式上映，屆時將結合民間八十八間宮廟進行造勢宣傳，推廣宗教文化。

《農曆三月二十三》製片人王重正揭秘「閾限空間」。（圖／北投映像電影提供）

