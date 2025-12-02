梁佑南為戲吃素喊「我是媽祖」 老公神回「我是佛祖」

梁佑南演出新片《農曆三月二十三》大讚劇本非常吸引人。（北投映像電影提供）

由王重正擔任製片人的宗教奇幻心靈電影《農曆三月二十三》，以媽祖為核心，深入闡述了道教中關於因果輪迴與善惡有報的教義。該片將於明年5月上映，卡司集結楊子儀、吳政勳、邱凱偉、方琦、梁佑南、陳明真等演員共同參與，近日，飾演「大媽」的梁佑南與王重正分享拍攝過程中獨特的經歷與電影理念。

梁佑南提到一段有趣的「吃素潛規則」經歷，劇組雖然沒有任何明文規定要求吃素，但演員們收到了「演神明的人要吃素」的訊息，在劇組報到後，大家自然而然就開始了。梁佑南透露，她和楊子儀、陳明真、方琦等幾位演員自然地就吃起了全素，甚至連有蛋黃的糕點都不敢吃，認為這是一種「潛規則」，為了把戲演好就必需做到。

《農曆三月二十三》以媽祖為核心，深入闡述了道教中關於因果輪迴與善惡有報的教義，卡司有楊子儀（左起）、陳明真、梁佑南、邱凱偉等人。（北投映像電影提供）

當梁佑南回到台北家中時，雖然家裡會煮葷食，她仍保持著吃素，有次她請老公幫忙清洗肉類殘渣，結果老公開玩笑說：「這吃掉就吃掉，1人1塊剛剛好啊。」梁佑南很認真地告訴老公：「不要跟我開玩笑，我是媽祖。」在那個當下，兩人對峙了約10秒鐘，她用眼神告訴老公她不可以吃，最終，她老公笑了出來回嘴：「我是佛祖！」

