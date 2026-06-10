梁佑南片場「鏡中倒影」看到傅子純回來 簡單動作讓她放聲大喊

傅子純7日病逝，享年46歲，靈堂不對外開放，自10日起僅供家屬及至親好友弔唁。梁佑南近日因右眼黃斑部皺褶接受手術，仍堅持帶傷前來致意，受訪時淚崩表示難以置信。她透露，8日下午在劇組拍戲時，竟在恍惚間從化妝鏡的倒影中看見傅子純走過，讓她忍不住大喊一聲：「子純！」

梁佑南眼睛才剛開完刀，堅持來見傅子純最後一面（圖／小娛樂）

梁佑南細數傅子純優點

梁佑南形容，傅子純是不可多得的好弟弟。女兒方琦第一次拍戲時，傅子純就對她照顧有加，即便當天自己的戲份已經拍完，仍堅持留在現場陪伴方琦，還比出讚的手勢為她加油打氣：「昨天我看到那張照片，真的很難過⋯⋯」。

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過去因為對孩子管教嚴格，梁佑南被外界貼上「虎媽」標籤，對此她其實一直相當介意。傅子純曾溫暖地抱著她安慰說：「幹嘛在意這個名詞，把小孩教好比較重要。」、「虎媽不代表不好，只是教育方式別人不理解。」有段時間梁佑南變胖，傅子純也曾安慰她「妳不胖！」隨後還直接將她公主抱。

顏曉筠講到傅子純不斷落淚（圖／小娛樂）

化妝鏡倒影見到傅子純對她加油

得知噩耗後，梁佑南和女兒抱在一起痛哭，但8日仍強忍著眼睛與心中的巨大傷痛上工。她回憶，當天下午3點多在化妝室準備錄影前，突然從鏡子的倒影中看見傅子純，還對著她比出加油的手勢。

梁佑南見狀立刻轉頭大喊「子純！」但回頭後卻發現空無一人。江俊翰事後詢問她看見了什麼，梁佑南哽咽表示：「我看到傅子純了。」江俊翰聽完後，給了她一個溫暖的擁抱。梁佑南也認為，傅子純或許是回到熟悉的片場，向大家做最後的告別。

梁佑南表示，實在想不到傅子純有什麼缺點，若真的要說，大概就是「怕給大家帶來麻煩」。她也認為，傅子純的離去給大家最大的警惕，就是不要鐵齒，一定要定期健康檢查。最後，她大聲喊道：「傅子純！我會記得你跟我說的每一句話！」希望傅子純在天之靈，也能保佑身邊所有親友平安健康。

兵家綺與傅子純情同親姐弟（圖／小娛樂）

兵家綺見最後一面 傅子純彷彿只是睡得安詳

與傅子純情同姐弟的兵家綺，透露事發當天，收到高欣欣的訊息後立刻趕往醫院，見到傅子純最後一面，她形容，傅子純沒有搶救過後的狼狽，彷彿只是睡得很安詳：「我先罵他，他開這個玩笑開的太大了，怎麼可以這個樣子。」

這幾天自己沒有夢見傅子純，因為根本睡不著，在兵家綺心中，傅子純總是陽光開朗，報喜不報憂，即便自己也很疲憊，仍會為劇組製造歡樂，調皮搗蛋，「真的沒有辦法接受…我們會陪他到人生畢業典禮最後一程，請子純安心的走，我們會陪伴太太（遺孀Corrinna）。」

傅子純靈堂10日開放親友弔唁，包括：高欣欣、兵家綺、方馨、廖家儀、錢君仲、阿竿（阿甘）、翁家明、黃少谷、勇兔、林玟誼、顏曉筠、程雅晨、李千娜、米可白、余政鴻、胡嘉愛、張世賢、梁佑南、方琦、王燦、吳政澔、徐千京、周宇柔、吳迦樂、藍葦華、曾子益、李厚豪、蔡昌憲、何豪傑、李岳峰導演女兒李怡慧、張志鴻導演、楊皓崴等人，都來送他最後一程。

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