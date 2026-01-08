梁子越結越大！中東聯軍指控 阿聯暗助葉門分離組織領袖潛逃出境

葉門分離組織「南方過渡委員會」主席祖貝迪，據稱在阿聯協助下潛逃至阿布達比。圖為祖貝迪2025年2月主持會議。路透社資料照片



同屬中東聯軍成員的沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，近日因葉門問題摩擦程度升高。聯軍指控阿聯暗助葉門南方分離團體祖貝迪（Aidarous al-Zubaidi）逃離葉門，恐讓兩國關係更加緊張。

路透社8日報導，獲阿聯支持、主張南葉門獨立的分離組織「南方過渡委員會」（STC）主席祖貝迪，7日未現身於沙烏地首都利雅德舉行的葉門局勢談判。

中東聯軍指控，祖貝迪搭船離開葉門，接著搭乘一架飛往索馬利亞首都摩加迪休的飛機，這架班機最終降落在阿聯首都阿布達比的一座軍用機場。

聯軍8日發布一份聲明表示，祖貝迪及其他陪同他從索馬利蘭（Somaliland）搭機前往摩加迪休的人員，都在阿聯官員的監督下，並在飛往阿布達比軍用機場前等候了1小時。

聯軍表示，這架來自摩加迪休的飛機在阿曼灣上空關閉識別系統，直到抵達阿布達比艾里夫（Al Reef）軍用機場前10分鐘才重新開啟。聯軍並未明確說明，祖貝迪在飛往阿聯途中是否仍在機上。

聯軍補充，該架飛機型號與衣索比亞、利比亞及索馬利亞等國衝突區航線經常使用的機型相似。聯軍的聲明還指名道姓地提到祖貝迪曾求助的阿聯官員。

分離派表示，祖貝迪是在受到威脅的情況下被要求前往沙烏地。

聯軍在前一天表示，祖貝迪未能登上前往利雅德參加談判的航班。在他無故缺席利雅德談判後，南方過渡委員會表示他正在南部港口城市亞丁（Aden）督導軍事與安全行動。

葉門南部分離組織領袖據稱在阿聯幫助下潛逃出境，圖為葉門警方1月7日在亞丁街頭巡邏。路透社

沙烏地聲稱阿聯協助祖貝迪逃亡，這讓上個月爆發的危機風險升高，當時分離派橫掃葉門南部並抵達沙烏地邊境。

南方過渡委員會於2017年在阿聯的支持下成立，原本與國際承認的葉門政府所轄的軍隊合作，和中東聯軍一同打擊恐怖組織「青年運動」（Houthis）；但南方過渡委員會上月初與政府軍決裂，重拾南葉門獨立路線。

而阿聯遭聯軍指控暗中資助南方過渡委員會，沙烏地上月30日轟炸葉門港口穆卡拉（Mukalla），瞄準數艘來自阿聯、裝有武器的船隻。沙烏地並嚴厲警告，認為阿聯的行為「極度危險」，中東聯軍也要求阿聯軍隊24小時內撤出葉門。

葉門情勢陷入新一波混亂，且事態的快速發展，造成沙烏地與阿聯之間的裂痕加深，聯軍出現分裂情況。

沙烏地和阿聯都是美國的親密盟友，但兩國在中東地區一些議題存在分歧，從地緣政治到石油產量都有，而這些分歧隨著葉門危機而公諸於世。

如果祖貝迪人在阿布達比的消息屬實，可能會激怒沙烏地。因為在分離派進軍葉門南部後，沙烏地曾向阿聯施壓，要求其約束分離派。

已從葉門撤出剩餘部隊的阿聯先前呼籲讓葉門局勢降溫。

葉門因內戰引發全球最嚴重的人道主義危機之一，青年運動2014年占領葉門首都沙那後，沙烏地和阿聯介入葉門內戰，阿聯於隔年加入沙烏地領導的中東聯軍，支持國際承認的葉門政府，打擊青年運動。

