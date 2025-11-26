梁孟松跳槽三星、中芯…台積電「傷害到現在」 業內人士示警：絕對注意「這件事」

台積電叛將跳槽對手，讓台積電傷害直到現在。美聯社資料照片



今年退休的前台積電資深副總羅唯仁，竟被爆出退休前影印20箱資料，然後帶槍投靠美國英特爾，台積電啟動調查後，11月25日緊急向智慧財產及商業法院提告羅唯仁。據了解，羅唯仁在台積電任職期間，曾簽署競業禁止同意書及保密條款，台積電據此向智慧法院聲請假處分。不過，台積電因為人事搞不定，許多叛將都靠槍投靠競爭對手，其中又以梁孟松「傷害最大」。

台積電創辦人張忠謀在任時，就發生前資深研發長梁孟松與孫元成，2人競爭研發主管。根據《鏡週刊》報導，一位老台積人就回憶往事，「當時孫元成勝出，梁孟松被調離研發部門外派歐洲，不滿人事安排，梁孟松決定跳槽三星，造成台積電相當大的傷害。」

因為梁孟松跳槽三星後，讓三星能從28奈米製程直攻14奈米，技術一次跳躍三個世代，不僅比台積電的16奈米製程，早了半年推出，甚至讓三星成功從台積電手中搶下獨占的iPhone晶片生意。因此，iPhone從那時起，就有兩家晶片供應廠，對於台積電而言，是第一重重傷害。

雖然被台積電提告後，梁孟松被迫離開三星，但他又跳槽到中芯國際擔任執行長，協助中芯順利量產28與14奈米製程。業內人士分析，這幾年中芯成熟製程不斷坐大，已經嚴重威脅台灣業者。根據《鏡週刊》報導，一位IC設計業老闆也坦言，「中芯已在成熟製程躍居領先，只要產能全開出來，像面板一樣，加上中國政府補貼，連我們都考慮找中芯代工，因為價格是台灣的75折，台灣業者怎麼跟他們競爭？」

台積電人才、位子搞不定，已經成為集團經營的大危機。一位匿名的台積電主管就向《鏡週刊》透露：「絕對要注意台積電人才流失中國的問題，如果我是中國業者就會大量使用。」看來，台積電若想繼續維持全球技術領先地位，人事會是一門還要努力學習的課題。

