梁家輝曝當年誤觸禁忌遭台灣封殺四年！擺地攤遭驅趕「身段放到最低」
香港影帝梁家輝近日接受中國大陸節目《見非凡》訪問，暢談他的「非凡人生」與表演哲學。他以過來人的身分總結：演戲這件事，沒有爛角色，只有爛戲而已。
梁家輝出道多年，演繹了超過100個角色。他憑1983年電影《垂簾聽政》奪得香港電影金像獎最佳男主角，成為金像獎史上最年輕的影帝。然而，也正是因為這部電影涉及政治敏感話題，令他遭到當時華語電影最大市場台灣方面的封殺。
這導致香港電影公司不敢用他，讓他有好幾年時間無戲可拍。為了維持生計，他不得不將身段放到最低，選擇擺地攤，賣手作皮飾。他回憶起那段艱辛的過去，坦言當時已經將姿態放得最低：「我那個時候擺地攤，做那些皮手作飾物，市政局來抓我們，我們逃啊，他們走了後，再回來擺攤。」
即使被路人認出，他也能坦然面對：「我就說『啊對，我是梁家輝，我是最佳男演員，但是呢你可以先看一下我的產品嘛，給你便宜一點』。」
直到1987年之後，他才漸漸遭到解禁，重返影壇。
從影多年，梁家輝對角色的尊重極深。他認為每一個角色對他來講，都非常重要，堅信「沒有爛角色，只有爛戲」：「不管多爛，我都全心全意地進入角色裡頭。」
對於是否會受角色的影響，梁家輝則表明自己很容易抽離：「一離開片場，角色就放下了，對我來講，只是一個職業，幹完活了以後，你還會把活存在心裡頭嗎？每一個角色都豐滿了我這個人，但是呢每一個角色對我都沒有影響。」
其他人也在看
郵局寄信不知「1規定」！突被行員警告 官方早說過：恐延後送達
不少民若要寄信件、貨物，通常都要到郵局辦理，但你知道這項規定嗎？一名網友透露，近日到郵局寄信，才知道原來不能用釘書機封口。文章曝光，眾人透露，「以為是常識」、「這規定有20年以上了！」事實上，郵局也有明文規定。三立新聞網 setn.com ・ 52 分鐘前 ・ 發起對話
41歲生日不藏了！小禎公開激吻小7歲廚師男友放閃 超甜互動曝光
小禎日前認愛小7歲廚師男友ALAN，昨首度公開現身活動，她受訪透露兩人穩定交往半年，坦言正處於熱戀期，但還沒想到再婚這一步，爸爸胡瓜已見過對方，但媽媽秀秀還沒。而小禎9日迎來41歲生日舉辦生日派對，小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉）當然也在場。這次小禎還大方公開與Alan的合照，更附上兩人的甜蜜吻照，閃瞎眾人。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
粉絲苦等25年！《尋秦記》古天樂攜原班人馬回歸
香港電影《尋秦記》由天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，在劇迷瘋狂敲碗多年之後，終於確定將於明年正式回歸。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 2
珍妮佛勞倫斯被爆回歸《飢餓遊戲》！攜手喬許哈契森登場最新前傳
《飢餓遊戲》最新前傳電影《The Hunger Games：Sunrise on the Reaping》接連公開多位選角，日前也推出首支預告，現在傳出正傳男女主角喬許哈契森（Josh Hutcherson）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）也將回歸演出。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
韓國入境卡把台灣列中國！八炯見1細節笑：南韓玩兩面手法、偷吃步
韓國宣布廢止紙本入境卡，今年2月全面實施電子入境卡，不過卻發現在國家的分類中將台灣標示為「China（Taiwan）」，引起台灣反彈，外交部也呼籲韓方應儘速更正錯誤標示。不過網紅「八炯」就直指其中細節，認為南韓其實也在玩兩面手法、偷吃步。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 5
批禁用小紅書是「民禁擋」 國台辦發言人遭台灣記者嗆爆！結巴畫面曝光
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導台灣政府因小紅書涉及詐騙、資安檢測不合格，依《詐欺危害防制條例》下令限制接取一年。內政部長劉世芳表示，此舉為強...FTNN新聞網 ・ 54 分鐘前 ・ 發起對話
郭碧婷罕見露面！嫁向佐6年「長居台北」曝原因 揭家世「家裡賣豆漿」
久未公開露面的女星郭碧婷，10日在台北出席活動時，以優雅白色長裙現身吸睛。郭碧婷談及與丈夫向佐的婚姻生活，透露兩人透過每日視訊聯繫感情，並分享父親罹患小細胞癌正接受治療，目前療效良好。對於外界質疑她的容貌，42歲的她坦言能理解衰老帶來的影響。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
才稱和平離婚！小煜遭爆「愛玩越界」酒後失言...婚變導火線曝光
小煜（楊奇煜）8日震撼宣布9月已與護理師老婆言言離婚，結束5年婚姻。雖然小煜在聲明中指出兩人是和平分開，但今（9）日週刊卻爆料兩人離婚主因除了育兒壓力，還加上男方遭疑愛玩「越界」，而圈外人言言還因小煜公眾人物身份簽了保密協議。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 發起對話
名家論壇》黃創夏／習近平催生了印太小北約
[NOWnews今日新聞]這一段日子，日本人應該特別對台灣過去的處境感同身受，原來旁邊有一個躁鬱自大的惡鄰居，真的很煩。嘴砲打不停也就算了，也開始惡搞「灰色作戰」，遼寧號航母故意繞過宮古海峽北上，艦載...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 63
未來妻子突然躺在身邊！《逆時光戀人》狂吸310萬人次 網封「情侶和好神片」
代表印尼角逐第98屆奧斯卡最佳國際電影的《逆時光戀人》（Dear Jo），在印尼上映後狂掃當地票房，不僅在短短10日突破百萬觀影人次，迄今更累積超過310萬人次，成為今年印尼最具現象級人氣的愛情電影。該片更風光入圍印尼最高榮譽Citra Awards 8項大獎，最終奪下最佳女主角、最佳導演等四項大獎。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
Energy書偉閃兵遭逮 嫩妻謝京穎「臉圓肚凸」疑有孕！經紀人回應了
謝京穎與男團「Energy」成員張書偉結婚2年，備孕進度備受外界關切。謝京穎近來緊鑼密鼓拍攝八點檔，卻被眼尖網友發現身形似乎圓潤許多，小腹也有些凸出，被外界懷疑有孕。對此，謝京穎所屬經紀公司鳳凰藝能也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
陳妍希離婚後事業超旺！為家庭減少曝光9年，《狙擊蝴蝶》帶動衝回人氣高峰
女星陳妍希近期因新戲《狙擊蝴蝶》播出而再次受到關注，劇中表現與狀態都獲得討論，不少觀眾認為她近年的作品能見度回升，使其事業表現明顯好轉。隨著戲劇熱度提升，她婚後長期定居北京、專心育兒的生活，也再次成為網路焦點。姊妹淘 ・ 3 小時前 ・ 1
金鐘視帝昔支持大罷免挨轟！見《零日攻擊》奪冠曝心聲：吐了一口怨氣
金鐘視帝莊凱勛過去曾公開力挺726大罷免成功。他主演的政治諜戰劇《零日攻擊》打破台劇尺度，以總統遇襲、紅統滲透、選戰暗戰為主軸，成為今年度話題度最高的政治劇，更在台灣大哥大MyVideo奪下年度戲劇冠軍，對此，莊凱勛也鬆吐真實心聲。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 85
「香水達人」3P性虐女友致死！出獄啃老又持槍毆弟 火爆衝突畫面曝光
現年49歲、曾以「香水達人」身分登上電視節目的宋姓男子，過去曾因虐殺同居女友，遭判刑15年6月，入獄服刑10年後假釋出獄，近期，宋男與43歲胞弟發生糾紛，宋男竟持槍恐嚇，雙方因此爆發肢體衝突，之後弟弟前往警局報案，警方獲報後展開調查，於宋男車內及住處，搜出2把火藥式辣椒槍及手機等證物，隨即依傷害、恐嚇等罪嫌，將宋男移請新北地檢偵辦，辣椒槍則待鑑識中心鑑驗結果再決定是否移送。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 1
痛哭喊演藝圈很恐怖！向佐遭疑要退圈
[NOWnews今日新聞]香港星二代藝人向佐是香港電影大亨向華強與陳嵐（向太）的大兒子，但不料從小就在演藝圈的他，近日登上中國紀錄片《尋真之地》時，突然崩潰落淚，痛哭喊演藝圈的人很恐怖，「我不想變複雜...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 發起對話
60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友
知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 11
射程680公里直搗莫斯科！捷克「獨角鯨」飛彈明年初援烏實測
烏克蘭的長程打擊能力將再獲強援。據烏克蘭軍事媒體《Defense Express》報導，捷克公司LPP已研發出一款名為「獨角鯨」（Narwhal）的新型巡弋飛彈，目前正在進行測試。該飛彈預計將於2026年1月至2月間交付給烏克蘭武裝部隊，直接投入戰場對抗俄軍進行實戰評估，其量產計畫最快將於明年3月啟自由時報 ・ 52 分鐘前 ・ 1
陳勢安尾牙滿檔 狂跑上百場
陳勢安將在12日首度登上Billboard Live TAIPEI舞台開唱。近期正逢年底尾牙季，他從上月起幾乎天天工作滿檔，全台跑透透，行程已排到明年農曆春節後，共狂跑上百場活動，人氣超旺。他日前凌晨3點開始妝髮，早上在台中演出，晚上則赴屏東唱校園，從早忙到晚仍活力滿滿，當天看到台下很多樂迷，興奮喊：「很充實的一天，謝謝一起大合唱的大家。」中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1