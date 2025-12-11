梁家輝曝當年誤觸禁忌遭台灣封殺四年！擺地攤遭驅趕「身段放到最低」

香港影帝梁家輝近日接受中國大陸節目《見非凡》訪問，暢談他的「非凡人生」與表演哲學。他以過來人的身分總結：演戲這件事，沒有爛角色，只有爛戲而已。

梁家輝出道多年，演繹了超過100個角色。他憑1983年電影《垂簾聽政》奪得香港電影金像獎最佳男主角，成為金像獎史上最年輕的影帝。然而，也正是因為這部電影涉及政治敏感話題，令他遭到當時華語電影最大市場台灣方面的封殺。

這導致香港電影公司不敢用他，讓他有好幾年時間無戲可拍。為了維持生計，他不得不將身段放到最低，選擇擺地攤，賣手作皮飾。他回憶起那段艱辛的過去，坦言當時已經將姿態放得最低：「我那個時候擺地攤，做那些皮手作飾物，市政局來抓我們，我們逃啊，他們走了後，再回來擺攤。」

即使被路人認出，他也能坦然面對：「我就說『啊對，我是梁家輝，我是最佳男演員，但是呢你可以先看一下我的產品嘛，給你便宜一點』。」

直到1987年之後，他才漸漸遭到解禁，重返影壇。

從影多年，梁家輝對角色的尊重極深。他認為每一個角色對他來講，都非常重要，堅信「沒有爛角色，只有爛戲」：「不管多爛，我都全心全意地進入角色裡頭。」

對於是否會受角色的影響，梁家輝則表明自己很容易抽離：「一離開片場，角色就放下了，對我來講，只是一個職業，幹完活了以後，你還會把活存在心裡頭嗎？每一個角色都豐滿了我這個人，但是呢每一個角色對我都沒有影響。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導