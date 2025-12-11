梁家輝曾被封殺4年！收入掛蛋「擺地攤維生」遭警驅離

梁家輝曾陷入事業瓶頸。（粘耿豪攝）

被譽為「千面影帝」的香港演員梁家輝，最近接受大陸節目專訪，回顧過去被台灣封殺4年，陷入事業低潮，只好改擺地攤賣皮革飾品維持生計，常跟警察玩「躲貓貓」。

梁家輝在陸媒《見非凡》透露，1983年以電影《垂簾聽政》榮獲香港電影金像獎最佳男主角，當年他僅26歲，成為史上最年輕的影帝。不過，這部讓他成名的電影，卻觸及當時的政治禁忌，導致梁家輝被台灣封殺而無戲可拍。在那個時空背景，台灣的華語市場發展蓬勃，所以各大香港電影公司都不敢用他。

梁家輝頓時失去收入，為了維持生計，毅然決然放下影帝的光環，改擺地攤賣皮革飾品，不在意會不會被民眾認出，「那時候身段已經放到最低。別人問我是不是梁家輝，我會說：『對，我是最佳男演員，但你可以先看看我的產品，便宜一點賣你。』」

不過，梁家輝擺地攤時，總要留意警方是否在附近，常常要上演你追我跑的場景，「市政局來抓，我們逃；他們一走，我們又回來擺攤。」這段苦日子持續約4年，直到1987年，梁家輝才重新回到主流市場。

梁家輝曾擺過地攤。圖為他2019年為宣傳電影，特地造訪逢甲夜市。（圖／華映提供）

出道40多年的梁家輝，對於演藝工作始終抱著專業的心態，認為每個角色都有存在的價值，「不管多爛，只要我接了，我就全心投入。」然而，只要他一離開片場，就能放下剛才演的角色，「對我來說這就是一份職業，任務完成後不會把角色留在心裡。」

梁家輝自述，從小就很習慣觀察生活，會在陽台看路人行走的方式、服裝配色等，連公車的時刻表都默默記下來。梁家輝認為，這些細節累積下來，就是未來演戲的養分。

