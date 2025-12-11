梁家輝罕談被台灣封殺內幕 昔放下姿態擺攤求生「沒人敢用我」

【緯來新聞網】香港演藝圈重量級影帝梁家輝近日接受中國節目《見非凡》訪談，回顧自己從成名到低潮的心路歷程。他坦言，曾因遭受封殺而被迫退出主流影壇，甚至一度在街頭擺攤維持生活。他認為：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」

梁家輝。（圖／翻攝微博）

從影至今，梁家輝累積了上百部影視作品，當中1983年的電影《垂簾聽政》最令他印象深刻。該片讓他憑著咸豐皇帝一角成為當時最年輕的金像獎影帝。不過，由於題材涉及敏感政治議題，使他在台灣地區遭到封殺，連帶影響在香港的演藝工作。當年，台灣是華語電影的重要市場，多間片商因顧忌市場壓力而不敢聘用他，使他長時間陷入失業。



面對經濟困境，梁家輝選擇走上街頭，靠販售皮革飾品維生。他回憶：「市政局來查，我們就跑；一離開，我們又回去繼續做生意。」談到當時是否會被認出，他無奈表示：「那時候早就沒什麼架子了。有人認出我是梁家輝，我會說：『對，我是金像獎最佳男主角，但你不如先看看這些飾品，我可以便宜一點賣你。』」

