梁家輝自揭遭台灣封殺內幕 昔放下姿態擺攤求生：沒人敢用我

梁家輝失業後，放下身段在街頭擺攤賣皮革飾品。(資料照，記者陳逸寬攝)

〔記者邱奕欽／台北報導〕梁家輝近日在中國節目《見非凡》中罕見談起早年遭台灣封殺的心路歷程，他坦言因政治題材作品引發爭議，從主流影壇被迫淡出，一度失去工作機會，甚至走上街頭擺攤維生。他苦笑回憶，當時「沒人敢用我」，只能在低谷中重新面對自己，也從此更確信「演員沒有爛角色，只有爛戲！」

梁家輝從影以來累積超過百部作品，其中《垂簾聽政》讓他以咸豐皇帝一角奪下金像影帝，卻也因題材牽涉敏感政治議題，導致他在台灣遭到封殺，連帶影響香港演藝圈對他的觀望態度。由於當年台灣是華語電影重要市場，多家片商擔心後果而不敢找他演出，讓梁家輝長期處於失業狀態，他坦言那段時間是人生最艱難的時刻。

為了維持生活，梁家輝放下身段在街頭擺攤賣皮革飾品，「市政局來查我們就跑，一走我們又回去做生意。」面對是否被認出的提問，他則苦笑形容自己早已沒有明星架子，「有人認出我是梁家輝，我會說：『對，我是金像獎影帝，但你先看看這些飾品，我可以便宜一點賣你。』」這段過往也讓他對表演與人生有了更深的體悟。

