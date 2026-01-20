梁小龍「公開反對器官移植」隔天猝逝！ 成龍喊「北京天很陰」引發聯想
娛樂中心／綜合報導
香港資深武打影星梁小龍14日因心臟衰竭辭世，享壽75歲，震驚華人電影圈。多位演藝圈好友紛紛發文悼念，其中成龍表示「北京下雪了，天很陰，懷念您。」一番話引發聯想。
成龍在微博發文緬懷梁小龍，回顧兩人多年情誼後，文末僅留下短短一句：「梁兄，北京下雪了，天很黑，懷念您。」並附上祈禱表情符號。簡短卻充滿情緒的文字，讓不少網友看後直呼「這句話太有畫面感」、「不像只是單純的悼念」。
由於梁小龍離世前一天才公開發聲反對器官販賣與拐賣兒童議題，時間點相當接近，成龍這句「天很陰」也被部分網友解讀為隱含感嘆意味，甚至有人留言表示：「感覺不只是懷念那麼簡單」、「是不是在暗示什麼？」、「成龍的話讓人越想越不安。」Threads與微博上也陸續出現討論，有網友認為成龍最後一句話不像單純在形容天氣也有人認為，成龍只是以詩意語言表達對老友離世的哀傷，不必過度解讀。
對此，成龍本人並未再對貼文內容作進一步說明，梁小龍家屬也僅對外表示死因為心臟衰竭，並未涉及其他因素。醫界人士指出，心臟衰竭本就可能在無明顯徵兆下突發，外表健康仍存在潛在風險。
