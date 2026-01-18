梁小龍不認靠「火雲邪神」才紅！生前怨片酬太少 拒再合作周星馳

【緯來新聞網】梁小龍以周星馳執導電影《功夫》一角「火雲邪神」翻紅，今（18日）傳出於1月14日逝世，享壽77歲。近年提起與周星馳的關係及往事，他曾表示「我不會叫他星爺」，認為自己並非是對方捧紅的，更稱：「給我的片酬，不夠我做1個月生意的錢。」後來也不願再和周星馳合作。

周星馳（左圖）和梁小龍（右圖）都因《功夫》事業再創高峰。（圖／IMDb）

梁小龍透露在片場，所有人都尊稱周星馳一生「星爺」，但他不想：「我不會叫他星爺，叫星爺，侮辱我呢！我只能夠叫他導演，我也尊重他，沒有說我看不起他。」



他同時強調，因為自己並非新人，所以不認同被周星馳捧紅：「我很討厭人家說什麼捧，我又不是新人，電影是綜合性，每一個部分都很重要，我真的不接受周星馳捧起我，根本就沒有準備拍他的戲，捧什麼呢？給我的片酬不夠我做1個月生意的錢。」



不過，他雖堅持不透露片酬金額，但承認並不滿意：「絕對不是我想要的，但是沒辦法了，你已經工作了，已經做完了。」言談之間似乎諸多不滿，「周星馳能打過我嗎？雖然他功夫很好，就算周星馳在，我也敢這樣子說『你能打過我嗎』？我還是他老前輩啊，功夫好過他就好過他，我跪在他面前，如果輸給他！」



之後有人找梁小龍拍戲，他都沒有答應，本來有部片只需拍12天，他打算接：「哪位做導演嗎？周星馳，我不簽了。」他抱怨道，拍完錢沒收足又壓力大，「無劇本，他到時候叫你做什麼就幹什麼。NG起碼幾十個，你也不知道錯在哪裡，我第一次幫他拍《功夫》時，第一個鏡頭NG 48次，他說『小龍哥，你是NG最少那個』」。

