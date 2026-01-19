梁小龍享年75歲遺照曝光！家屬正式發布死訊 揭真實死因：搶救6小時安然告別

梁小龍家屬證實死訊。翻攝微博

香港動作巨星梁小龍離世消息震驚華人影視圈，死訊隱瞞4天才曝光，19日家屬透過「香港動作特技演員公會」發布正式消息及公布遺照，由梁小龍髮妻宋驤、「聚龍拳」大徒兒朱峻賢（丹尼）代表，並證實梁小龍死於心衰竭。

官宣文中指出：「懷著沉重的心情，通知影視界各好友、各界朋友、喜歡梁小龍先生粉絲們，我們尊敬的武術家愛國演員梁小龍先生，在2026年1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別，享年75歲。」

廣告 廣告

梁小龍遺照曝光。香港動作特技演員公會提供

曾暫別演藝圈經商 《功夫》回歸銀幕前

其中並對梁小龍生平介紹：「梁小龍先生，生於1951年8月9日，祖籍：廣東順德。師父梁小龍生前拍攝過百部影視作品，在70年代拍攝電視劇《霍元甲》、《陳真》愛國電視劇。」、「暫別銀幕去做生意，直至《功夫》幾次邀請演出，梁小龍先生答應演出『火雲邪神』一角，再度燃點起廣大觀眾們，再次對這位武術家演員的關注。」

朱峻賢（丹尼）最後並說：「我代表師父創辦的『聚龍拳』，代眾師弟妹們感謝大家對師父的厚愛。」同時悲痛喊話梁小龍：「師父一路走好。」據悉他將於1月26日在深圳龍崗出殯。



回到原文

更多鏡報報導

梁小龍死前7小時狀態公開！隱瞞4天原因曝光 原想藏半個月經紀人氣到開罵

曾因3關鍵放話：永不合作 「火雲邪神」梁小龍離世...周星馳悲痛破冰！發聲喊9字

「古典第一美女」何晴離世1個月剛好是冥誕 25歲兒悲痛發聲！揭母生病10年真實狀態

爸媽禁止跟男友見面！17歲少女「飯菜加老鼠藥」想毒殺全家