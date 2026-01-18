梁小龍前一天還與朋友聚會！《功夫》火雲邪神「最後身影」曝光

梁小龍77歲離世。（圖／翻攝自微博）





演出「星爺」周星馳電影《功夫》火雲邪神爆紅的港星梁小龍，今（18）日驚傳不幸離世，友人向港媒證實，梁小龍於1月14日逝世，享壽77歲；梁小龍的家屬目前低調處理後事中，暫定於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。

在1970年代香港娛樂圈，梁小龍與李小龍、成龍、狄龍被稱為「四小龍」，他演出電視劇《大俠霍元甲》陳真後沉寂多年，2004年復出參演周星馳電影《功夫》裡的火雲邪神，才再度翻紅。梁小龍移居中國大陸發展約6年，2025年回香港出席活動，絲毫看不出身體有異狀。

梁小龍離世前一天還與朋友聚會。（圖／翻攝網路）

梁小龍離世前一天還與朋友一起聚會，在深圳羅湖享用羊肉火鍋，並贈送友人親筆簽名的「真功夫」字畫，友人在社群公開餐敘合照，只見他身穿黑色羽絨外套、寶藍色高領毛衣現身，站在C位對著鏡頭開心比讚；事隔一日突傳噩耗，震驚中港台娛樂圈。



