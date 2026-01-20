梁小龍才發「反拐賣」就過世！最後身影曝…網：太奇怪

娛樂中心／饒婉馨報導

以周星馳電影《功夫》中「火雲邪神」一角紅遍兩岸三地的香港武打巨星梁小龍，昨（14）日驚傳因心臟衰竭於香港離世，享壽 75 歲。消息一出震驚演藝圈，然而最讓外界議論紛紛的是，梁小龍在離世前不到 24 小時，才剛透過社群平台發影片痛斥人口販運與非法器官移植，突如其來的死訊引發網友熱烈討論與揣測。





梁小龍才反對中國器官移植、綁架兒童就過世！最後聚餐身影曝…成龍發聲了

有中國網友分享自己在火鍋店偶遇梁小龍（左、右圖中），還有合照、簽名，看起來身體沒有異常。（圖／翻攝自微博）

還開心吃火鍋「反拐賣」！梁小龍離世前一晚（13日）影像曝光

根據網友分享的資訊，梁小龍在 13 日離世前一天，才被人拍到他在開心吃著火鍋，不僅精神狀態極佳、語氣清晰，看起來完全沒有病容，甚至還有「親筆簽名、合照」。然而，他在自己帳號發布的影片中有感而發，強調「如果你們的孩子還沒找到，我非常願意幫你們公布尋子信息，希望天下無拐」，沒想到13號才剛發布呼籲嚴懲人販子與器官販賣的相關言論，隔天14號就傳出因心臟衰竭病逝的消息。

梁小龍（右）13日還發布關於痛斥人販子、反對器官移植的影片，不料14日就離世了。（圖／翻攝自微博）

梁小龍（右）13日還發布關於痛斥人販子、反對器官移植的影片，不料14日就離世了。（圖／翻攝自微博）

社群平台Threads上不少網友對此感到不可置信，表示「我記得好像是前陣子不久前13號有公開痛斥人販子，並且在自己的帳號上發布丟失的兒童，結果14號人就離開了」。家屬雖證實死因為心臟衰竭，但時間上的高度重疊，引發大批網友在網路轉發討論，感嘆一代巨星在生命最後仍不忘關懷社會弱勢。成龍18日在微博發文哀悼，寫下「梁兄，北京下雪了，天很陰，懷念您…」，不禁讓網友也在底下跟著緬懷。





梁小龍離世的時間點，不禁讓網友聯想是否跟他生前發布的公開言論有關聯。（圖／翻攝自 Threads ）

梁小龍離世的時間點，不禁讓網友聯想是否跟他生前發布的公開言論有關聯。（圖／翻攝自 Threads ）





