梁小龍昔與李小龍、成龍、狄龍並列「四龍」 息影20年憑「火雲邪神」再翻紅

【緯來新聞網】香港武打演員梁小龍辭世，享壽77歲。據《香港01》報導，梁小龍家屬計劃於1月26日在深圳市舉辦低調告別儀式，相關細節尚未對外公布。梁小龍曾與李小龍、成龍、狄龍並列為華語影壇「四龍」代表人物，其演藝生涯跨越港劇、電影，並於2004年憑電影《功夫》中火雲邪神一角重獲矚目。

梁小龍昔與李小龍、成龍、狄龍並列「四龍」。（圖／翻攝微博）

梁小龍出身於香港基層家庭，自幼與祖母同住於九龍油麻地一帶，青少年時期習得詠春與空手道。15歲即進入影視圈擔任替身演員，參與多部電影及電視劇演出。1973年主演電影《生龍活虎》，逐漸在動作片領域嶄露頭角。1981年，他在電視劇《大俠霍元甲》中飾演主角徒弟陳真，隨後於1982年續作《陳真》中擔綱同一角色，為觀眾所熟悉。



根據第937期《壹週刊》專訪內容，梁小龍於1980年代中期暫別演藝圈，轉往中國大陸發展，曾受統戰部邀請參訪天津霍元甲故居，並與開國元帥葉劍英會面。期間經商從事多元產業，長達近20年未參與影視演出。



直至2004年，導演周星馳籌備電影《功夫》，親自邀請梁小龍出演反派角色「火雲邪神」。該角色造型與武打風格鮮明，成為電影中的代表人物之一。梁小龍以此角色重返主流視野，吸引新世代觀眾注意，演藝生涯也迎來第二高峰。



值得一提的是，梁小龍為亞洲電視長年藝員之一，從未加入無綫電視（TVB），在香港影視圈屬少數例子。多年來他在武術、影視與跨地區發展間轉換，成就了其獨特的演藝軌跡。此次辭世消息傳出後，引起演藝圈與影迷關注。官方尚未發布正式聲明。

