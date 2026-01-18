梁小龍曾罵《功夫》片酬少 拒再合作周星馳「我不是被他捧紅」

香港演員梁小龍於14日逝世，享壽77歲，一定淡出影視圈的他，在周星馳執導的《功夫》飾演「火雲邪神」復出。對於他離世，周星馳也難過發聲表示：「永遠懷念梁小龍先生。」

梁小龍先前曾在受訪時表示，當初周星馳邀請他參演《功夫》三次，他拒絕兩次後，到了第三次，周星馳直接對外說他答應演出，讓他頗為傻眼，最後受不了周星馳的糾纏而點頭。不過他在片場不會像其他人一樣稱周星馳為「星爺」，「侮辱我自己呢！我只能叫他導演，我也尊重他，沒有說我看不起他。」

接著梁小龍直言：「周星馳能打過我嗎？就算周星馳在，我也敢這樣子說，我是他老前輩啊！捧我什麼了？老前輩就是老前輩，功夫好過他就好過他，如果輸給他我跪在他面前。」梁小龍強調自己不是被周星馳捧紅，他又不是新人，「我真的不接受周星馳捧起我，根本就沒有準備拍他的戲，捧什麼呢？給我的片酬不夠我做一個月生意的錢。」但他不願透露當時片酬，畢竟電影都拍完了，僅說「絕對不是我想要的（金額）」。

周星馳執導並主演《功夫》成為經典。（圖／Getty）

後來梁小龍收到很多演出邀約，但他都沒答應，原本有部作品只需拍12天，讓他有些心動，「是哪一位做導演？周星馳？那我不簽了。」他吐露原因是拍完收不齊錢，壓力大又沒劇本，「他叫你做什麼就做什麼，每次NG至少都幾十次，你都不知道錯在哪裡，他只會說『嗯，再來一次。』」梁小龍拍《功夫》時，第一個鏡頭就NG了48次，「我說『不是吧，這樣整我』，他卻說『不是啊，小龍哥，你已經是NG最少的了。』」

雖然梁小龍後來對這段經歷頗有怨言，但《功夫》的「火雲邪神」一角除了讓他再度登上另一個巔峰，更讓更多年輕影迷對這位一代武打明星留下深刻印象，如今周星馳也發聲悼念這位傳奇武打影星。

周星馳悼念梁小龍。（圖／翻攝自周星馳IG）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導