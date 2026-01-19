梁小龍死前7小時狀態公開！隱瞞4天原因曝光 原想藏半個月經紀人氣到開罵

梁小龍隱瞞死訊4天。翻攝微博

77歲的香港武打巨星梁小龍14日於深圳逝世，震驚華人演藝圈，經紀人19日發聲揭露梁小龍死亡細節，透露他從病發到離世撐了7小時，臨終前所有親人都陪在身邊，對於隱瞞死訊，也是遵照梁小龍想要「浪漫一點、神秘一點」的遺願。

經紀人並未說明梁小龍實際病況，據悉是家屬希望保留隱私。但經紀人透露，梁小龍病發時，家中僅有一名親友在場，隨後其他家人陸續趕來，1小時內所有至親都陪在他身邊，握著他的手，直到他安詳離世。

梁小龍希望保持神秘感。翻攝微博

死亡當成「去很遠地方拍電影」

梁小龍過去就曾表示，希望自己離世後，大家當他「去了很遠的地方拍電影」，並保持神秘感，因此家屬原本希望隱瞞死訊至少半個月，結果這個計劃被香港媒體打亂，18日爆出他離世消息，甚至揭露出殯日期為1月26日在深圳龍崗舉行，經紀人不滿嗆內部出現「大嘴巴」。

由於死訊提前曝光，經紀人與家屬才藉由影片說明，並解釋隱瞞4天才「延後發聲」原因，是希望遵照梁小龍遺願，讓一代巨星可以選擇用自己的方式向世界道別。



