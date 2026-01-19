梁小龍死因曝光！心衰竭搶救6小時不治 遺孀悲痛發聲

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

曾在周星馳電影《功夫》中飾演「火雲邪神」的男星梁小龍驚傳於14日離世。據媒體報導指出，梁小龍的家人目前正低調處理後事，目前暫定於26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。而今（19）日稍早家屬也發出聲明透露，梁小龍的真正死因。

男星梁小龍驚傳於14日離世。（圖／翻攝自微博）

香港動作特技演員公會受梁小龍家屬委託，今天發出與梁小龍離世相關消息的聲明。遺孀宋驤與大弟子朱峻賢在聲明中心碎表示，梁小龍是在2026年1月14日下午4時離世，「因心衰竭搶救6小時後安然告別。」由於維基百科上寫著梁小龍為1948年生，對此，家屬也聲明中更正，梁小龍是生於1951年8月9日，享壽75歲。

接著，朱峻賢提到，師父梁小龍生前拍攝過百部影視作品，70年代所拍攝的電視劇《霍元甲》《陳真》愛國電視劇，更深受廣大觀眾喜愛，之後梁小龍一度暫別銀幕去做生意，「直至《功夫》幾次邀請演出，梁小龍先生答應演出火雲邪神一角，再度燃點起廣大觀眾們，再次對這位武術家演員的關注。」如今父梁小龍離世，他也代表梁小龍所創辦的聚龍拳，「代眾師弟妹們感謝大家對師父的厚愛。」







梁小龍家屬聲明全文：

香港動作特技演員公會受梁小龍師傅家屬委託，正式官宣師傅離世信息如下：

髮妻宋驤，聚龍拳大徒兒朱峻賢（丹尼）正式官宣發佈尊敬的梁小龍先生與世長辭的消息。

正式受權給（香港動作特技演員公會）、（香港演藝人協會）、（大灣區演藝人協會）正式官宣發佈師父與世長辭的消息。

懷著沉重的心情，通知影視界各好友、各界朋友、喜歡梁小龍先生粉絲們，我們尊敬的武術家愛國演員梁小龍先生，在2026年1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別，享壽75歲。

梁小龍先生，生於1951年8月9日，祖籍：廣東順德。

師父（梁小龍）生前拍攝過百部影視作品，在70年代拍攝電視劇《霍元甲》《陳真》愛國電視劇，在國內外受廣大觀眾喜愛，師父到國內受訪，給當時臺灣封閉演藝事業，暫別銀幕去做生意，直至《功夫》幾次邀請演出，梁小龍先生答應演出火雲邪神一角，再度燃點起廣大觀眾們，再次對這位武術家演員的關注。

我代表師父創辦的聚龍拳，代眾師弟妹們感謝大家對師父的厚愛。

特此聲明

代表人：徒兒 朱峻賢（丹尼）

師父一路走好





