梁小龍死訊遭自己人外洩 經紀人嚴厲譴責：破壞他浪漫遺願

梁小龍的團隊在社群發布他的死訊，令粉絲們很不捨。翻攝自網路



在周星馳電影《功夫》飾「火雲邪神」的資深武打男星梁小龍，18日被證實已於1月14日深圳病逝，享年77歲，令港台粉絲相當不捨，想多了解詳情，包括為何4天後才傳出死訊等等，為此，梁小龍經紀人透過影片對外解釋是梁小龍與家屬的心願，「這是他最後的浪漫。」

經紀人在影片中先是還原梁小龍的最後一天，他表示，14日當天，梁小龍在深圳家突發疾病，所有至親好友聽聞狀況迅速趕回來陪在他身邊，而他撐了7小時，在眾人陪伴之下安詳離世。

對於外界疑惑為何延遲4天，在港媒報導後才證實死訊？經紀人解釋，其實梁小龍生前就曾對家人、工作團隊交代，希望自己走的時候可以「浪漫一點、神秘一點」，讓外界以為他「去了很遠的地方拍電影」。

有鑑於梁小龍的心願，家屬才決定暫時不對外公布消息，起碼堅持半個月以上，期間由工作團隊持續經營社群，好讓祂得以用自己喜歡的方式與世告別。

經紀人也說，雖然後來內部團隊有人在多個群組洩漏消息，導致港媒報出梁小龍的死訊與出殯日期，打亂家屬的安排。他嚴厲譴責那人為了流量不顧梁小龍的遺願，是忘恩負義的人。

