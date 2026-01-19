梁小龍病逝後抖音仍持續更新 經紀人給原因

▲ 圖片翻攝自 微博 / 粱小龍 抖音

台北市 / 林彥廷 綜合報導

香港武打影星梁小龍於14日病逝，享壽77歲。消息曝光後引發關注，其中不少人懷疑為何梁小龍社群平台在病逝後仍持續更新，對此，經紀人回應，梁小龍囑咐過如果有一天他不在了，希望大家覺得他到很遠的地方拍電影去了，有點神秘感。所以親人都裝作沒事發生、持續更新帳號，哪怕多隱瞞一個月，半個月也好。

根據香港媒體《香港01》報導，梁小龍於1月14日病逝，消息已獲其生前友人證實，據指，其家人正低調處理身後事，喪禮暫定於1月26日在深圳龍崗舉行。

而梁小龍抖音帳號在這期間仍持續更新，於18日才發文表示，「我到很遠很遠的地方拍電影去了。請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了，本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發影片，我喜歡有點神秘感，你們替我好好活著，愛一直在，記住我愛你們，—梁小龍，2026年1月14日。」

對此，經紀人今（19）日於抖音平台上回應，他負責的梁小龍帳號一直正常更新，是因為不想讓大家知道14日就走了。梁小龍囑咐過，如果有一天他走了，就說自己去很遠的地方拍電影了。

經紀人指出，梁小龍是14日病逝的，剛開始身邊只有一個親人，之後十分鐘又有兩人趕到，一小時後又有親人趕到。他堅持了七個小時，期間親人一直握著他的手。

經紀人提到，梁小龍多次和親人以及他，談過自己的生死觀，梁小龍說生死有命，他說他喜歡浪漫，如果有一天他不在了，希望大家覺得他到很遠的地方拍電影去了，有點神秘感。

經紀人強調，所以梁小龍的親人、近人、經紀人要裝作什麽都沒發生，要和平常一樣維護他的抖音帳號，希望就這樣一直隱瞞下去，哪怕多隱瞞一個月，半個月也好。這就是他們在14日之後還一直更新的真實原因。

經紀人表示，而香港媒體於18日爆料，連出殯日期地點都準確爆料，「內部確實有個大嘴巴，而大嘴巴還轉移視線說是我這個經紀人說出去的。」

