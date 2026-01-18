梁小龍辭世享壽77歲 抖音遺言曝光：請原諒我不辭而別

梁小龍驟然離世，生前最後留言透過抖音曝光，字字真摯令人鼻酸。（圖／翻攝自抖音／梁小龍）

以電影《功夫》中「火雲邪神」一角深入人心的香港武打巨星梁小龍，近日驚傳已於1月14日在深圳辭世，享壽77歲。死訊在18日曝光後引發外界震驚與哀悼，然而在晚間，他的抖音帳號突然無預警更新，貼出一則宛如「生前遺言」的貼文，內容充滿對粉絲的不捨，引起超過萬人留言追思。

該則貼文以梁小龍口吻寫下：「請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了。」他表示原本想將死訊保密，因此讓關門弟子如常更新影片，並透露自己一直喜歡保有一點神秘感。貼文最後寫道：「你們替我好好活著，愛一直在，記住我愛你們。」並署名日期為2026年1月14日，被推測為他生前所留下的最後文字。

梁小龍離世消息傳開後，一度有網友對其死訊持保留態度，原因是其抖音帳號在14日後仍持續發佈影片。如今貼文解釋了持續更新的原因，讓粉絲更感不捨。不少留言寫道「真的無法接受」、「看起來還很硬朗，怎麼就這樣走了」，也有網友回憶才在12日看到他在街頭拍攝影片，身體狀態似乎良好，突如其來的消息令人難以置信。

據港媒報導，梁小龍家屬目前正低調處理後事，預計將於1月26日在深圳舉行出殯儀式。他出道超過半世紀，參與無數武打影劇作品，曾與成龍、李小龍、狄龍並稱「香港四小龍」，尤其2004年在周星馳電影《功夫》中飾演反派角色「火雲邪神」，再度走紅於年輕世代。

梁小龍辭世後，社群平台湧入大量粉絲留言悼念，感念他為華語動作影壇留下的重要貢獻。如今最後貼文曝光，儼然成為他對世人最後的道別。

梁小龍於生前留言「就當我到很遠的地方拍電影去了」，署名日期為1月14日，疑為遺言。（圖／翻攝自抖音／梁小龍）

