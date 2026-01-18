梁小龍辭世！「火雲邪神」殞落武打影壇再少一人

（娛樂中心／綜合報導）曾在周星馳電影《功夫》中飾演「火雲邪神」的資深武打影星梁小龍，傳出已於1月14日辭世，享壽77歲，消息由親友對外證實。據了解，家屬目前低調處理後事，告別儀式暫定於1月26日在深圳龍崗舉行，相關細節並未對外多作說明。

圖／在電影《功夫》中飾演反派角色「火雲邪神」的梁小龍離世，享壽77歲。（翻攝自微博）

梁小龍1970年代踏入影壇，憑藉扎實武術底子與鮮明形象，在華語動作影視圈打出名號。他早年學習詠春拳、空手道等武術，年少時從替身演員起步，在片場磨出身手與鏡頭感，逐步累積知名度。

進入1980年代後，梁小龍因電視劇《大俠霍元甲》《陳真》等作品走紅，其中「陳真」一角以正氣凜然、動作俐落的形象深植人心，也讓他與李小龍、成龍、狄龍並稱「四龍」，成為一代觀眾對功夫片黃金年代的共同記憶。

其後梁小龍一度淡出演藝圈，轉往中國發展並從商，長達近20年較少出現在螢光幕前。直到2004年，他應周星馳之邀復出，在電影《功夫》中詮釋反派「火雲邪神」，角色張力十足、表演收放自如，再度掀起話題，讓不少新世代觀眾重新認識這位老牌武打明星。

近年梁小龍多在中國工作，行程仍相當頻繁，經常參與活動與商演。據港媒相關報導指出，就在辭世前一天（1月13日），仍有友人分享與他聚會合照，照片中他氣色看來不錯，並親筆題字「真功夫」致贈友人，未見明顯異狀；未料僅隔一天便傳出噩耗，讓親友與影迷震驚不已，也為華語武打影壇痛失一位重量級人物。

