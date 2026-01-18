梁小龍逝世前1天還在吃火鍋！最後身影曝光 親揭3原因「絕不合作周星馳」

「火雲邪神」梁小龍證實於1月14日過世，他曾於訪問親口揭露有三原因不願再與周星馳合作。翻攝微博

一代功夫巨星梁小龍於14日逝世，享壽77歲，消息震驚兩岸三地影視圈。友人證實梁小龍遺體將於26日在深圳龍崗出殯，好友田啟文（田雞）對此感嘆：「好突然，好不捨！」令人揪心的是，梁小龍在去世前一天（13日）還被拍到在深圳羅湖與友人共享羊肉火鍋，當時他面帶笑容、大方贈送親筆簽名畫作並對鏡頭豎起大拇指，精神狀況看起來相當不錯，沒想到隔日竟傳出天人永隔的噩耗。

過世前一日還在吃火鍋 梁小龍笑對鏡頭成最後身影

梁小龍曾以電視劇《大俠霍元甲》與《陳真》紅遍兩岸三地，雖然一度棄影從商，但2004年憑藉周星馳電影《功夫》中「火雲邪神」一角再次重回巔峰。就在他逝世前一晚，仍有友人分享在羅湖聚餐的合照，照片中的梁小龍身穿黑色外套，絲毫不見異樣，甚至還贈送友人「真功夫」字畫，未料這竟成了他最後的公開身影。

田啟文透露，之前有與梁小龍見過面，知道梁小龍一直身體狀況很好。對於老友離世感到極度震驚。因對方家人希望能低調處理後事，相關細節希望由家人回答，至於是否會出席告別式，田啟文表示還要看當天行程安排。

梁小龍過世前一日，還吃羊肉火鍋並與粉絲合照，當時看來氣色頗佳。翻攝微博

揭祕三原因絕不合作周星馳 梁小龍怒斥：永遠要醜化人

儘管「火雲邪神」讓梁小龍翻紅，但他生前受訪時曾公開點名這輩子都不會再跟周星馳合作。他列出三大主因：首先是「片酬過低與合約糾紛」，他指出周星馳公司抽佣比例過高，原定20%竟變成30%，且當他想查看合約時，對方竟推託「合約不見了」，讓他心寒直呼：「當給你醫病啦。」第二則是「不尊重前輩且愛醜化人」，他坦言不喜歡周星馳總是以醜化演員為樂，當年火雲邪神的禿頭造型，讓他甚至不好意思走出化妝間。

梁小龍雖因「火雲邪神」再度爆紅，但他卻直言不會再與周興馳合作。翻攝微博

無劇本加上瘋狂NG數十次 梁小龍崩潰：想講粗口

第三個原因則是「拍攝壓力過大且風格詭異」。梁小龍曾抱怨周星馳拍戲沒有劇本，現場全憑導演喜好。他回憶在拍《功夫》時，第一個鏡頭就NG了48次，周星馳卻說他是NG最少的一個。

更讓他受不了的是，周星馳常在多次NG後，要求他做出「第2個NG裡第3句對白」的表情，讓他氣得直呼：「我想罵髒話，我怎麼知道我做過什麼表情？」對工作細節極度偏執的風格，讓這位武打老將決定與星爺劃清界線，寧可回歸生意場也不願再合作。



