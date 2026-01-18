梁小龍過世享壽77歲 周星馳邀演《功夫》問「這一句」被當挑釁

【緯來新聞網】香港資深武打演員梁小龍近日辭世，享壽77歲。《香港01》報導指出預定於1月26日在深圳市龍崗區舉行出殯儀式。梁小龍生前曾以電影《功夫》中「火雲邪神」一角再次走紅，該角色由導演周星馳親自邀請出演，兩人初次合作時的軼事亦隨之曝光。

根據當時媒體與演員口述回憶，周星馳首次與梁小龍會面時，曾開玩笑地握住對方大腿詢問：「你真係好打得？（你真的很能打嗎？）」這類言語在舊時代武術圈中常被視為挑釁，但雙方最終建立起合作默契。梁小龍在片中飾演「火雲邪神」，形象冷峻，動作精準，獲得觀眾高度評價。劇中，周星馳也安排其角色有挖耳、挖鼻等幽默肢體語言，並加入如跪地、舔鞋等誇張招式，使角色充滿戲劇張力。



梁小龍憑該片再度受到媒體與觀眾關注，人氣回升後亦一度傳出爭議性話題。2018年，他的微博帳號曾出現自稱「告白」的貼文，內容涉及一段與年輕女子的非公開關係。然而該貼文隨後迅速刪除，是否為本人所發，引起外界質疑。



對於該事件，梁小龍的好友丁羽及自稱徒弟的靖龍分別對媒體表示，其微博帳號早已遭駭，呼籲外界勿信網絡謠言，並表示如有必要將考慮採取法律行動。事件最終未獲證實，相關爭議也未再延燒。



梁小龍一生參與多部經典影視作品，雖未曾加入香港無綫電視，卻以多部麗的電視與電影作品建立個人代表風格。其在《功夫》中留下的經典角色，成為他晚年最具代表性的螢幕形象之一。

