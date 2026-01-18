梁小龍過世享壽77歲 憑《功夫》火雲邪神一角深植人心

【緯來新聞網】香港功夫演員梁小龍近日辭世，享壽77歲。相關消息由其友人對外證實，家屬已著手安排後事，並規劃於1月26日在深圳市龍崗區舉行出殯儀式。

梁小龍近日辭世，享年77歲。（圖／翻攝微博）

根據《香港01》報導，經親友轉述，梁小龍離世後，家屬選擇低調處理相關事宜，未對外公開更多細節。消息傳出後，演藝圈內多名人士私下表達哀悼，但截至目前，相關單位尚未發布正式聲明。



梁小龍早於1970年代進入影視圈，活躍於電視劇與電影領域。他因主演電視劇《大俠霍元甲》及《陳真》而廣為觀眾熟知，其中「陳真」一角在華語地區具有高度辨識度，奠定其功夫明星地位。當時，他與李小龍、成龍、狄龍並列，被外界稱為「四龍」，成為一代觀眾對武打影視的共同記憶。



進入1980年代後期，梁小龍一度淡出演藝圈長達十餘年。直到2004年，他受導演周星馳邀請，重返大銀幕，在電影《功夫》中飾演反派角色「火雲邪神」。該角色以鮮明形象與強烈武術風格，再次引發觀眾關注，也使其演藝生涯獲得新一輪討論。

