梁小龍遺產擺不平？遺孀怒斥經紀人冒用粉絲帳號牟利

曾在周星馳電影「功夫」中飾演「火雲邪神」的著名功夫影星梁小龍去世還不足一個月，其擁有超290萬粉絲的抖音帳號卻陷入了歸屬糾紛。梁小龍遺孀宋驤出面指控涉事帳號運營者近半個月內被擅自發布75條視頻，其中包含遺產分配和家屬矛盾等私密不實內容，造成家人情感傷害，甚至惡意拉黑她的帳號，導致她維權受阻。該運營者則強硬反駁稱「法律無依據本號須由宋女士繼承」，「拒絕某些人粗暴干涉」。

據紅星新聞報導，梁小龍於今年1月14日因病去世後不到一個月，其抖音帳號歸屬之爭就浮上檯面。

廣告 廣告

2月4日深夜，名為「梁小龍妻子（宋驤）」抖音帳號發布「關於梁小龍先生相關網絡帳號及不實言論的家屬聲明」稱，近期出現了「未經家屬同意擅自運營梁小龍先生相關網絡帳號（梁小龍永遠活在我們心中）、發布不實言論」等事宜，將依法追究其全部法律責任。1月5日，梁小龍相關帳號發布一篇名為『本號自我蒸發中』的文章，文內稱「2月25日，本號涅槃重生後，洗盡鉛華，與你重見！此刻，您看過的8000個視頻，正在不停刪除中」。

2月6日，帳號「梁小龍妻子（宋驤）」再次發布了一則由宋驤本人出鏡的視頻。視頻中宋驤稱，此前聲明是她本人所發，還表示梁小龍去世後，家人至今仍沉浸在悲痛之中，「然其相關帳號在近半個月內被擅自發布75條視頻，其中還包含家人慶生的私密內容，持續對我家人造成情感傷害。更甚者，該帳號運營者公然揚言要刪除8000餘條視頻，還惡意拉黑我的帳號，導致我維權投訴受阻」。

宋驤在視頻中表示，「嚴正要求（該帳號運營者）立即歸還侵權帳號，停止一切侵權行為。同時提醒廣大粉絲謹防受騙，後續關於梁小龍先生的所有相關事宜，均以我及家人發布的信息為準。」

2月7日，由梁小龍經紀人與「關門弟子」運營的梁小龍相關帳號再次發文回應：「法律無依據本號須由宋女士繼承，且本號擔心會失控被其身後某些人商業濫用，違背師父本人從沒用本號帶貨初衷。本號對宋女士始終懷有善意，但拒絕被其身後某些人道德綁架粗暴干涉」。

文中還稱：「本號已關閉全部商業功能，非官方、不商用、不帶貨、不直播，除生日祭日特殊日子發悼念圖文外，基本停更，（近）9000個餘作不刪，給粉絲留念」。

更多世界日報報導

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅