梁小龍遺言曝光！抖音突發「最後留言」：我到很遠的地方拍電影了

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

在電影《功夫》中飾演「火雲邪神」的香港武打演員 梁小龍，昨（18）日驚傳已於本月14日辭世，享壽77歲，消息震撼影壇，也讓無數影迷難以接受。就在外界仍沉浸在哀悼氛圍中時，他的抖音帳號卻突然更新，留下生前想對粉絲說的一段話，短時間內湧入上萬名網友留言悼念。

梁小龍昨（18）日驚傳已於本月14日辭世，享壽77歲（圖／翻攝自微博）

梁小龍昨日驚傳已在本月14日去世，但有網友發現他的抖音帳號至今仍在更新，對其死訊存疑。不過，該帳號在稍早更新發出梁小龍的遺言：「請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了。」，讓大批影迷們忍不住淚崩。

廣告 廣告

至於帳號為何在梁小龍去世後持續更新，貼文中以他的口吻解釋道：「本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻，我喜歡有點神秘感。你們替我好好活著，愛一直在，記住我愛你們。」貼文讓許多粉絲都震驚不捨。也有人提到12日才看見梁小龍上街拍影片，看起來相當硬朗，有可能是發生意外才突然離世。

梁小龍抖音突更新遺言（圖／翻攝自抖音）

更多FTNN新聞網報導

「最帥喬峰」黃日華退出演藝圈！親口證實：不會再接任何影視演出

昔遭馮淬帆火爆飆罵！王晶聞死訊悼念「一路走好」：遺作不會被忘記

「火雲邪神」梁小龍辭世！成龍哀悼：不敢也不願相信 周星馳也發聲

