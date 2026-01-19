梁小龍離世「死訊瞞4天」 經紀人揭最後7小時過程

梁小龍離世消息瞞4天，經紀人揭最後過程。（資料圖／中新社、中時資料照）

在周星馳電影《功夫》中飾演「火雲邪神」的武打港星梁小龍，驚傳於本月14日病逝，但死訊在4天後、18日才正式公開，也傳出將於大陸深圳舉行喪禮。對此，梁小龍的經紀人不忍出面解惑，表示師父（梁小龍）撐了7個小時才離開，還揭露隱瞞噩耗的真正原因。

梁小龍的經紀人19日透過抖音帳號「火雲邪神經紀人關門弟子」發文，表示師父14日病逝前，起初身邊只有一名親人陪伴，過了10分鐘有2人抵達現場，一小時後陸續又有親人趕到，「他堅持了七個小時，期間親人一直握著他的手，師父還是去了」。

經紀人坦言，師父生性浪漫、喜好神秘感，希望大家覺得他是到很遠的地方拍電影，所以親近的人都要裝作什麼都沒發生，「要和平常一樣維護他的抖音大號，希望就這樣一直隱瞞下去，哪怕多隱瞞一個月，半個月也好。這就是我們大號小號在14號之後還一直更新的真實原因」。

然而，死訊還是在18日被曝光，經紀人則憤怒說有內部人士到處公開消息，還造謠是經紀人說出去的，所以他期間內一直都沒有回覆媒體的詢問，堅守師父想保密的遺願。最後，關於喪禮地點和住家地址，經紀人痛斥爆料者無聊，坦承過去連位址都保持低調，就是不想要生活受到不速之客打擾，因此呼籲外界見諒，再次引來大批粉絲感到不捨。

