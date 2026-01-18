梁小龍驚傳離世！ 抖音突發貼文：原諒我不辭而別

香港知名武打影星梁小龍於1月14日辭世，享壽77歲，當年他因和周星馳拍攝電影《功夫》，飾演反派角色「火雲邪神」，再度創造經典形象，如今有網友就發現，在他離世消息傳出後，其抖音帳號仍有發文，上面提到：「請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了。」

梁小龍。（圖／翻攝自微博）

梁小龍離世的消息一出，令不少影迷都感到錯愕，然而有粉絲曾分享，自己12日才在街上看到他拍片，看起來相當硬朗，沒想到事隔兩天就傳出離世消息。

廣告 廣告

值得一提的是，梁小龍的抖音帳號在他離世後突然發布貼文，並提到：「請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了。」

貼文中以梁小龍的口吻解釋道：「本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻（影片），我喜歡有點神秘感。你們替我好好活著，愛一直在，記住我愛你們。」

據悉，梁小龍的告別式預計會在1月26日舉辦。

梁小龍。（圖／翻攝自微博）

延伸閱讀

「吊車大王」大樂透「差1碼」痛失1億！胡漢龑仍霸氣捐車洩憤

宇宙錄影挑戰「山難求生」遇寒流 曝驚險過程：差點無法完成

《大濛》票房破億倒數！劇組「F4」與影迷同樂 曾敬驊嗨喊：非常開心