梁小龍驟逝！晚間抖音突更新：原諒我不辭而別 生前告別信催淚

香港男星梁小龍因演出電影《功夫》「火雲邪神」爆紅，但留下眾多經典作品的他，今被親友證實與世長辭，享年77歲，消息傳開後讓粉絲們感到不捨，不過梁小龍抖音帳號在今（18日）晚間無預警更新影片，似乎生前留下話語道別粉絲。

梁小龍抖音帳號釋出最新短片，內容寫道希望粉絲原諒他不辭而別，「我到很遠地方拍電影」，坦言喜歡神秘感，所以對於死訊保密，並讓關門弟子照常發片，喊話粉絲「替我好好活著」，隨後署名，留下日期2026年1月14日，疑似早寫下貼文請團隊代發。

梁小龍離世讓大家感到不捨，如今網友只能透過生前作品緬懷他，而成龍跟周星馳則相繼在微博發文哀悼，至於梁小龍的身後事，據親友透露，目前暫定於1月26日舉辦告別式。

