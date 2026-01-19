梁小龍「搶救6小時」真實死因曝光 遺孀悲痛發聲

梁小龍遺孀正式發聲。（圖／翻攝自梁小龍微博）





香港武打巨星梁小龍昨（18）日前傳出死訊，噩耗曝光後，讓各界震驚不已。今（19）日香港動作特技演員公會受梁小龍家屬委託，證實他在14日下午4時離世，死因為心衰竭，搶救6小時後安然告別，享壽75歲。

香港動作特技演員公會發出聲明，梁小龍的遺孀宋驤、大弟子朱峻賢提到，「懷著沉重的心情，通知影視界各好友、各界朋友、喜歡（梁小龍）先生粉絲們，我們尊敬的武術家愛國演員（梁小龍）先生，在2026年1月14日下午4時離世。」

聲明中表示，梁小龍先生生於1951年8月9日，祖籍廣東順德，徒弟朱峻賢也進一步表示，「我代表師父創辦的（聚龍拳），代眾師弟妹們感謝大家對師父的厚愛，師父一路走好 。」



