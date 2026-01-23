《梁山伯與祝英台》登曼谷！國際二胡演奏家楊雪2月14日攜手「泰國愛樂」獻藝

【看見泰國 VisionThai】泰國愛樂(Thailand Philharmonic Orchestra；TPO)農曆新年音樂會慶祝馬年到來，與二胡演奏家楊雪攜手，2月14日曼谷演出《梁山伯與祝英台》，這場結合春節與西洋情人節的「中國新年慶典」(Chinese New Year Celebration)音樂會，由新加坡指揮連文華(Lien Boon Hua)執棒泰國愛樂管弦樂團(Thailand Philharmonic Orchestra)，除了經典的梁祝協奏曲，還安排李煥之《春節序曲》、泰國傳統樂曲《老月圓》等跨文化曲目。音樂會於下午3時在王子瑪希敦廳(Prince Mahidol Hall)舉行，學生憑證可享半價、長者75折優惠，Music Lover Card會員最低7折優惠，並提供從BTS Bang Wa站出發的免費接駁巴士。（延伸看相關：曼谷聽交響樂！泰國愛樂2026樂季《梁祝》迎馬年，還有莫札特馬勒多場選擇 ）

梁祝協奏曲二胡版本 世界級演奏家楊雪獻藝

這場音樂會的最大亮點，是由國際獲獎二胡演奏家楊雪演出的《梁山伯與祝英台小提琴協奏曲》。這首中國經典愛情故事改編的協奏曲，原為小提琴曲目，此次將以二胡演出，呈現不同於以往的東方韻味。楊雪曾獲多項國際大獎，技巧精湛，這場演出將是她與泰國愛樂的首次合作。音樂會由新加坡新生代指揮連文華執棒，他曾與多個亞洲樂團合作，擅長詮釋跨文化曲目。

廣告 廣告

國際獲獎二胡演奏家楊雪首次與泰國愛樂合作，將詮釋經典名曲《梁山伯與祝英台》。（來源：官方）

此次音樂會指揮由連文華執棒，以二胡重新詮釋經典的《梁祝》協奏（來源：官方）

曲目橫跨中泰西方 春節氛圍濃厚

整場音樂會曲目豐富多元，曲目涵蓋中國經典、當代作品與泰國傳統音樂，展現多元文化交融的節慶氣氛，適合全家大小共同欣賞。

上半場：

李煥之《春節序曲》(Spring Festival Overture)

何占豪《梁山伯與祝英台小提琴協奏曲》(The Butterfly Lovers Concerto)

下半場：

Jonathan Shin《夜市》(Night Bazaar)

李博禪《三曲夢》(Dreams from Three Tunes of Kunqu)

泰國傳統樂曲《老月圓》(Lao Duang Duen)（編曲：Suphanrojn）

鮑元愷《中國景象與聲音》(Sights and Sounds of China)

音樂會當天下午2時15分將舉辦演前導聆(Pre-Concert Talk)，讓觀眾更深入了解曲目背景與演出內容。

音樂會票價700泰銖起，可透過Thai Ticket Major網站或於王子瑪希敦廳售票處購票，票價與購票資訊請參考：https://www.thaiticketmajor.com/concert/thailand-philharmonic-orchestra-2025-2026.html

為回饋樂迷，主辦單位提供從BTS Bang Wa站出發的Salaya Link免費接駁巴士服務，方便市區觀眾前往沙拉亞的王子瑪希敦廳。這場結合春節、情人節雙重意義的音樂會，以東方經典與跨文化曲目，為曼谷樂迷帶來充滿節慶氛圍的音樂饗宴。（延伸看更多泰國愛樂2026表演資訊）

更多VISION THAI看見泰國報導

台灣半導體傳奇曼谷首映！紀錄片《造山者》揭護國群山神秘面紗 金馬導演蕭菊貞親臨分享

2026曼谷設計週一月底將登場！曼谷將化身為設計城市實驗室

