梁文傑喊反滲透法判決無罪不代表真無罪 網炸鍋：陸委會還錦衣衛？

對於外界質疑《反滲透法》的實施成效，陸委會副主委梁文傑今天表示，不會認為這部法沒作用，「有時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪。」他的這番話在網路上引發熱議，網友痛批，「神邏輯」、「到底是陸委會還是錦衣衛？」

梁文傑。（圖／中天新聞）

綠委沈伯洋、陳冠廷、林岱樺、黃捷、王美惠、李柏毅、王定宇、林宜瑾等人針對中共對台滲透問題，提案修正《反滲透法》部分條文。綠委蘇巧慧在質詢時表示，《反滲透法》主要目的是禁止台灣民眾接受中國等境外敵對勢力的委託或資助，現行法規只有5種類型，並提及有委員質疑從民國112年到114年期間，8成以上案件都不起訴，是否代表這部法沒什麼用處？

梁文傑說，「我不會認為這部法沒作用，有時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪。」他強調，所謂的判決無罪，只是沒辦法證明該人有符合法條規定的罪證而已。

梁文傑表示，不會認為這反滲透法沒作用，並說「有時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪。」引發網友強烈反彈。（圖／翻攝PTT）

此事在PTT上引發熱議，網友們紛紛表示，「無罪推定論已死」、「黨說你有罪就有罪的台灣」、「連無罪推定都能推翻，真棒」、「沒找到罪證就抓不就濫用」、「就綠能你不能，講這麼多」、「神邏輯，刑訴154-1梁文傑宣告違憲」、「準備修一修當新社維法用？」、「你知道你在講什麼嗎，在民主國家有沒有罪黨決定？」、「到底是陸委會還是錦衣衛？」

