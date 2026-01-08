梁文傑批在野黨：捍衛自由很大聲 講國家安全一句話都沒有

陸委會副主委梁文傑批在野黨，捍衛言論自由很大聲，講國家安全一句話都沒有。李佳穎攝



中共國台辦昨（1/7）日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高檢署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，當時他正在立法院審議國安法，但他發現在野黨立委「捍衛自由講得很大聲，但是捍衛國家安全卻一句話都沒有。」

中共國台辦昨日宣布將劉世芳、鄭英耀與陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，梁文傑今（1/8）日於例行記者會指出，中共的目的當然就是要恫嚇台灣人民，製造寒蟬效應，特別是將專門承辦國安案件的檢察官列入，事實上她抓的匪諜藍綠都有。

梁文傑提到，國台辦昨日宣布時，他正在立法院內政委員會參與審查《國安法》修法，很多立委擔心推動《國安法》修法會侵害自由，但是當中國正於台灣審查《國安法》時宣布制裁專門抓共碟、承辦國安案件的檢察官時，大聲捍衛言論自由的立委卻沒有人表示意見。

「在我看來，捍衛自由講得很大聲，但是捍衛國家安全卻一句話都沒有。」梁文傑認為，國家安全需要台灣全民支持，不分政黨，國台辦若今天要制裁抓匪諜的檢察官，明天就可以制裁辦匪諜的法官，這絕對不能容忍。

另外，媒體詢問梁文傑是否擔心遭制裁，他則回應「我個人並不重要」，並表示某些政黨的某些人士已經不把捍衛中華民國當成目標了，但是現在中華民國的公職人員就是要捍衛中華民國的存在，不管誰執政都是這樣，未來也將會這樣。

陸委會主委邱垂正則透過影片表示，中共擴大對台灣官員制裁所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。梁文傑也表示，兩岸關係就像打乒乓球一樣，有來有往，可能採取什麼行動，將於研議完成後跟大家報告。

