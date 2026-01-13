梁文傑稱反滲透法判無罪不代表沒罪 藍諷：超越法律的男人

國民黨立法院黨團直指梁文傑是「超越法律的男人！」並狠酸：「只差沒說出『黨說你有罪，你就有罪』」。（圖：國民黨提供）

立法院內政委員會12日審查反滲透法修正草案，陸委會副主委梁文傑答詢時表示，他不認為反滲透法定罪率不高就代表沒有作用，有的時候「起訴但判決無罪，並不代表真的無罪」，所謂判決無罪只是沒辦法證明它符合法條規定的罪證而已。此話一出引發議論，國民黨立法院黨團批評梁文傑是「超越法律的男人！」並狠酸：「只差沒說出『黨說你有罪，你就有罪』」。

國民黨立法院黨團在臉書發文寫道：「陸委會副主委梁文傑，在內政委員會答詢時驚人發言：『反滲透法的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪』。此言一出，全國的法律專家跟學生都驚呆了 。民進黨大官超越法律、凌駕法律的見解再次出現，也再次證明國安法修法就是為了箝制言論自由、箝制人民思想，遂行民進黨獨裁、民進黨至上的專制修法！」

國民黨立法院黨團指出：「梁文傑說法院判無罪，也不代表無罪！梁文傑只差沒說出：『黨說你有罪，你就有罪』。梁文傑的言論，已經違反『罪刑法定原則』、『無罪推定原則』、行政司法不應互相干預的『權力分立原則』。不過沒關係，因為梁文傑符合『民進黨至上原則』，這番表現肯定是賴清德推動獨裁的最佳幫手、得力幹將！」

國民黨立法院黨團續指：「以後全台灣的各級法院，都沒有判決的必要，因為法院判有罪，也不一定有罪，就像新潮流大佬吳乃仁因台糖案被判有罪，只要賴清德主觀不認為他有罪，就不用退出政壇。法院判無罪，也不一定無罪，只要陸委會副主委梁文傑認為這有罪，那就是有罪。有罪、沒罪，還得民進黨說了算！」