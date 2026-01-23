梁文傑稱未接獲李貞秀放棄中國籍文件 黃國昌：陸委會好像淪為民進黨側翼令人遺憾

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨候任立委李貞秀將在2月1日上任，陸委會副主委梁文傑昨（22）日表示，目前各主管機關沒有接獲李貞秀放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件，國籍法規定，就任一年內必須放棄原國籍，該怎麼做就按規定怎麼做。民眾黨主席黃國昌今天被問及此事時說，相關的法律怎麼規定，就怎麼執行，堂堂的陸委會淪為好像民進黨的側翼，真的蠻令人遺憾的。

民眾黨主席黃國昌。（圖／方炳超攝）

黃國昌今天出面受訪，媒體問到昨天陸委會回應、針對李貞秀的放棄國籍議題，黃國昌也做出回應。

廣告 廣告

黃國昌說，相關的法律怎麼規定就怎麼執行，那陸委會作為一個行政機關，依法行政，他想應該是最基本的要求吧？那如果自己有一些事情都還搞得不太清楚，就急著對外面做政治的放話或者是攻擊，堂堂的陸委會淪為好像民進黨的側翼，真的蠻令人遺憾的。



更多FTNN新聞網報導

新北最新民調60歲以上支持度慘不忍睹 黃國昌：2/1後多花時間跟長輩溝通

中配李貞秀將遞補民眾黨立委 陸委會：未接獲放棄中國籍證明文件

政治讀新術／台北市長綠營要推梁文傑？他分析：恐怕黃國昌也會參戰

