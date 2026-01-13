梁文傑稱「判決無罪不代表真無罪」 媒體人起底3案：歡迎補充

陸委會副主委梁文傑。（袁茵攝）

立法院12日審議《反滲透法》部分條文修正草案，對於外界質疑該法實施成效，陸委會副主委梁文傑表示，不認為這部法律沒有作用，「有時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪。」對此，資深媒體人樊啓明舉3例狠酸綠營「黨說了算」。

梁文傑12日在立法院被立委問到為何2023年至2025年間逾8成案件不起訴，這部法律到底有沒有用？他表示，他不認為這部法律沒有作用，有的時候起訴後判決無罪，並不代表真的無罪，判決無罪只是沒有找到符合法條的罪證而已。

對於梁文傑稱「法院判決無罪也不代表真的無罪」，國民黨立院黨團批評，此言一出，全國的法律專家跟學生都驚呆了！民進黨大官超越法律、凌駕法律的見解再次出現，也再次證明國安法修法就是為了箝制言論自由、箝制人民思想，遂行民進黨獨裁、民進黨至上的專制修法！

樊啓明13日臉書發文嘲諷，民進黨有各種「重新定義」與「創新邏輯」。他並舉3例：

第一， 重新定義民主，總統賴清德曾說：「不是表決多數贏就可以，不是喔。」

第二， 重新定義司法，大法官曾說：「只少一人，基於公益與保障人民權益，人數略不足也與憲法意旨無違」。私菸案說：「這不是走私，這叫超買」。

第三， 重新定義科學，賴清德曾說：「不是電不夠用，是剩不夠多」、「乾淨的煤」。前農業部長陳吉仲曾說：「萊劑就像保健食品。」

樊啓明狠酸，「黨說了算，歡迎繼續補充...」。

