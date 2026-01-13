梁文傑稱「判決無罪不代表真的無罪」 國民黨：恐怖情人惡意的「讀心術」

陸委會副主委梁文傑。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑昨提到反滲透法時稱「判決無罪不代表真的無罪」惹議，國民黨今批，這就是現在民進黨政府對待人民態度，充滿惡意的「讀心術」，就像一個無理取鬧的恐怖情人，查你的手機查不到證據，不僅不道歉，還冷冷說「那是因為你把訊息刪得太乾淨，不代表你沒鬼」。

國民黨表示，梁文傑這種「我覺得你有罪，你就有罪」的流氓邏輯與心態，比病毒還可怕，直接把司法踩在腳底下；法院判無罪就說是「中共鑽漏洞」，檢察官不起訴就是「法律不夠嚴」，反正千錯萬錯，都不是民進黨亂抓人的錯。這種「輸打贏要」嘴臉，跟路邊不講理流氓有什麼兩樣？

國民黨也提到，《反滲透法》上路六年，逾八成案件最後都不起訴，這代表有八成里長、台商、老百姓，是白白被折騰的。他們被約談、搜索、被鄰居指指點點，最後雖沒事，但名譽已毀，精神已崩潰。民進黨不檢討自己為何老是抓錯人，反而怪法律讓他抓得不夠爽？把「擾民」當政績。

國民黨認為，現在陸委會喊著要再修《反滲透法》「補漏洞」，其實只是為了讓他們「更好抓人」，在這種「有罪推定」心態下，他們補的不是國安漏洞，而是把網子織得更密，讓普通人更容易被卡住；一旦修法通過，只要官員「懷疑」你，你就要自證清白。這不是防衛國家，這是全民大審查。

國民黨表示，支持抓真正的共諜，但反對把每個台灣人都當成賊。司法判決不是參考用的，人權更不是民進黨的自助餐。

